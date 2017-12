53 CONDIVISI Condividi Tweet

Sempre più in rampa di lancio con la carriera da attrice, Romina Carrisi allontana Al Bano dalla sua vita? Secondo i gossip, la figlia di Romina Power e del cantante di Cellino San Marco vorrebbe prendere le distanze da suo padre e Loredana Lecciso.

Una situazione di gelo in famiglia raccontata dal settimanale Chi. Come rivelato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Romina avrebbe chiesto una clausola davvero particolare nel contratto per le sue ospitate in televisione.

Nei 60 giorni successivi ad una sua partecipazione ad un programma, non potranno essere invitati i componenti della sua famiglia nella stessa trasmissione. Questa indiscrezione ha fatto pensare a qualche malumore serpeggiante nella famiglia Carrisi. La clausola infatti vale anche per Loredana Lecciso.

Romina, secondo Chi, vorrebbe concentrarsi sulla sua carriera senza essere accostata alle news che riguardano i suoi genitori e la compagna di suo padre. Sarebbe questa la ragione per la quale ha chiesto la presenza di questo vincolo contrattuale strano e rigoroso.

Romina Carrisi allontana Al Bano per la carriera?

Recentemente la figlia di Al Bano e Romina aveva colpito il pubblico in studio e a casa quando si era commossa da Costanzo nel ricordare la sorella Ylenia. Apparsa di recente a Bake Off Italia su Real Time con l’altra sorella Cristel, Carrisi ha sempre sofferto molto la notorietà dei genitori.

“Non mi piacevo, non mi accettavo”, ha raccontato qualche tempo fa commentando in un’intervista a Gente il periodo successivo all’Isola dei Famosi. “Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare: la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”. Ora Romina vuole voltare pagina: oltre che attrice e artista, ha recentemente lanciato una collezione di taccuini per Arbos.