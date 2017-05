53 CONDIVISI Condividi Tweet

Romina Carrisi Power commossa da Costanzo ha colpito il pubblico in studio e a casa. Ospite del talk show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Romina ha recentemente rivelato di aver trascorso un periodo buio di dipendenze da alcol e droghe. Quando il conduttore le ha chiesto un ricordo della sorella Ylenia, lei è apparsa in vistoso disagio. Al tempo della scomparsa, la quarta figlia della coppia aveva appena sette anni. Era il 1993 e fu un momento davvero difficile per la sua famiglia.

“Non ne parlo per una sorta di mio pudore”, ha detto a Costanzo. “I giorni passano ma il dolore resta. Ci sono alcune cicatrici che non si rimarginano”, ha aggiunto. In questi anni, dopo aver abbandonato l’idea di diventare attrice, è riuscita ad esprimere le sue emozioni con la scrittura. In trasmissione ha infatti presentato il suo libro di poesie “Se fossimo altrove”, edito da Miraggi Edizioni.

Una raccolta che segna il suo esordio letterario. Alcuni passaggi del libro sono stati letti in studio da Luca Barbareschi. “Per me la poesia è il modo in cui riesco ad esprimermi nella maniera più cruda e vera”, ha detto Romina. La più piccola dei quattro figli di Albano avuti da Romina Power aveva lasciato l’Italia proprio per dimenticare.

Romina Carrisi Power commossa da Costanzo

“Ho vissuto a Los Angeles per sette anni, avevo bisogno di andare in un posto dove non avessi amici e radici”, ha detto. “In quel periodo l’attenzione negativa dei media su di me era pesante, allontanarmi mi ha aiutato. Il mio sogno era diventare attrice e ho studiato per sette anni recitazione. Poi sono tornata perché a livello umano non riuscivo a connettermi con le persone, è una città molto alienante”. Oggi scrive e scatta foto. Ma il passato non è più così buio. Come quando Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia nel giorno del suo compleanno. Il video al Maurizio Costanzo Show è disponibile a questo link.