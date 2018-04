227 CONDIVISI Condividi Tweet

Sabato li vedremo danzare insieme a Ballando Con Le Stelle; mentre con la Lecciso la tensione sembra ancora alta, tra di loro sembra esser tornato il sereno, o almeno, è questo che dichiara la figlia Romina Carrisi su Al Bano e Romina. La sua confessione è stata particolarmente a cuore aperto

La confessione di Romina Carrisi su Al Bano e Romina, i suoi genitori che dopo tanto tempo sembrano essersi ritrovati

C’è chi pensa che stiano tornando insieme, chi invece si ‘accontenta’ di sapere che si solo calmate le acque: “Sono contenta che siano tornati a lavorare insieme – ha raccontato infatti la figlia al settimanale Chi – ritrovare il sereno dopo anni di guerra è come quando spunta il sole dopo il diluvio, in quel momento ringrazi gli angeli e gli dèi”.

La Carrisi Jr è perfettamente consapevole di quanto le vicende dei suoi genitori faccia parte un po’ dell’immaginario collettivo: “Capisco che la loro storia sia anche la proiezione di un sentimento popolare e che rivederli insieme regali l’illusione di rivivere il passato, ma ho provato a combattere la nostalgia dopo esserne stata schiacciata e non mi piace glorificare la sofferenza“.

La versione personale della figlia de ‘la coppia più bella del mondo’

Il racconto di Romina Carrisi su Al Bano e Romina a questo punto diventa davvero personale e intimo:”Quando i miei si sono lasciati avevo 12 anni e non ho avvertito subito il cambiamento perché continuavano a viaggiare mentre io vivevo a Cellino. Fu una maestra, a scuola, a renderlo vero, a farmi sentire come se fossi ‘diversa’ solo perché i miei genitori si erano lasciati. Nell’Italia di quegli anni il divorzio non era previsto, si sentivano tutti in diritto di giudicare“.

Un ultimo, straziante, ricordo della sorella, Ylenia (già un anno fa avevamo visto la Carrisi Power commossa da Costanzo in merito alla tragedia che ha toccato la sua famiglia): “Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata“.