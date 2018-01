267 CONDIVISI Condividi Tweet

Romina Power a Domenica In non ha chiuso i gossip su un ritorno di fiamma con Al Bano. La cantante e scrittrice è stata ospite di Benedetta Parodi nella puntata del 7 gennaio. L’occasione era la speciale domenica dedicata al Festival di Sanremo e la presentazione del suo libro, Karma Express.

Tuttavia era impossibile che non ci fosse almeno un riferimento alla coppia più amata dagli italiani. Soprattutto dopo quanto accaduto dietro le quinte di L’anno che verrà, il Capodanno televisivo di Rai 1 condotto da Amadeus, nel corso del quale il duo ha letteralmente conquistato il pubblico.

Durante il concerto a Maratea, Romina, in un fuori onda riportato da Storie italiane (il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele), rivolgendosi ad Al Bano ha detto: “Stavi venendo da me… per baciarmi?”. È bastato questo breve video per riaccendere le speranze dei fan della coppia artistica. Complice anche il Natale vissuto a distanza di Loredana Lecciso, che su Instagram ha punzecchiato Romina Power dopo quanto successo a L’anno che verrà.

Se Al Bano l’aveva definita come una “sorella”, Romina ora è tornata alla carica. “Secondo me l’amore con Al Bano non finirà mai”, ha detto a Cristina Parodi. Per poi aggiungere con la consueta ironia: “Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti”.

Le parole di Romina Power a Domenica In

Non è la prima volta che le sue parole appaiono così dirette. Romina aveva detto di amare ancora Al Bano, ricambiato da quello che è stato il suo partner dal 1970 al 1999: “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare! Anch’io lo amo ancora. Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina?”.

Un’ipotesi rafforzata dalla possibilità di tornare a vivere in Italia: “Negli Stati Uniti non mi sento più cosi tranquilla come prima”, ha detto Power. “La mia casa a Roma è diventata un centro buddista, un centro dove si può imparare a meditare o studiare gli insegnamenti di Buddha”. L’intervista a Domenica In è disponibile su RaiPlay.