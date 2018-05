84 CONDIVISI Condividi Tweet

Romina Power abbandona le interviste in tv dopo le anticipazioni sull’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. La cantante e scrittrice è stata ospite del conduttore in un lungo faccia a faccia che andrà in onda lunedì 14 maggio 2018, in seconda serata su Canale 5. Prima ancora che il programma venga trasmesso, diversi giornali e siti web hanno rivelato parte del contenuto delle dichiarazioni rese da Power al giornalista. Un comportamento che a Romina non è proprio andato giù e ha demonizzato con un post sdegnato sul proprio profilo Facebook.

“Vi voglio comunicare che l’intervista con Maurizio Costanzo sarà l’ultima intervista in tv della mia carriera”, ha scritto Romina. “Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso, corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi, basta”. In realtà, l’intervista da Costanzo è stata annunciata da Canale 5 stesso tramite il suo sito satellite WittyTv, che ha pubblicato video, foto e backstage della prima puntata dell’intervista. Oltre che ampiamente annunciata sui canali social Mediaset.

Romina Power oggi: una furia contro gli spoiler

Nell’intervista con Costanzo, la cantante aveva parlato del suo passato e della sua vita di oggi, dei suoi sentimenti per Albano (“Non so che cos’è Albano, è una cosa strana che mi lega a lui, un legame indissolubile”) e della scomparsa di Ylenia Carrisi. “Io spero che lei sia da qualche parte e legga. Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso sui social”, ha detto della figlia. Le sue dichiarazioni, in attesa della messa in onda, sono state anticipate dall’ufficio stampa Mediaset con un comunicato corredato di foto, come del resto accade ogni settimana per il lancio dell’appuntamento con L’Intervista. Quella rilasciata a Canale 5 sarà davvero la sua ultima intervista in tv?