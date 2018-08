15 CONDIVISI Condividi Tweet

Continua il toto-casa: tra i nuovi nomi e gli ultimi aggiornamenti si parla di Romina Power al Gf Vip. La celebre cantante farà parte dei nuovi concorrenti del reality Mediaset? Ecco la voce che sta impazzando sul web.

Romina Power al Gf Vip? Ecco quale voce sta circolando sulla cantante

Nella lista dei potenziali futuri partecipanti ne stiamo vedendo di cotte e di crude: da Nina Moric e gli altri nuovi nomi in lizza per la nuova edizione, fino ai vari episodi di rifiuto (come quello di Veronica Maya e di Alberto Tomba). Ed ora si parla della chiacchieratissima ex metà di Al Bano Carrisi.

Tra una voce sul loro ritorno di fiamma ed una smentita, c’è chi ipotizza Romina Power al Gf Vip: a dirlo è uno degli autori dello show, Gabriele Parpiglia.

“Ti svelo un segreto. Avevo contattato Romina Power per un reality tempo fa. Lei mi ha detto no secco (non avrebbe fatto la concorrente) ma in cambio mi ha proposto di provinare il fratello Tyrone. Ma Romina sarebbe stata top in qualsiasi ruolo“ racconta l’autore su una storia Instagram.

Anche se il nome del reality non è esplicito, varie fonti confermano che si possa trattare proprio del GF Vip. La risposta della cantante conferma la sua scarsissima attitudine ad esporsi troppo ai media, ai pettegolezzi o, in generale, ad ‘occhi indiscreti’ quali le telecamere h24 della casa di Cinecittà.

A rappresentare la famiglia, però, potrebbe esserci il fratello, Tyrone Power, unico erede maschio e quarto a portare il nome del celebre attore irlandese, (1795-1841). Molti lo ricorderanno durante il Festival di Sanremo ’91, o nei panni di presentatore TV con “Just Married”, il format inglese che prende il nome proprio da “Oggi sposi”, famoso pezzo di Al Bano e Romina Power.

Questa edizione sarà quella buona per vederlo?