1 CONDIVISI Condividi Tweet

Romina Power ama ancora Albano: è ciò che trapela dalle parole della cantante e scrittrice all’Intervista di Maurizio Costanzo. In onda lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, l’incontro con il conduttore e giornalista ripercorre tutte le tappe di una vita da sempre sotto i riflettori. Dalla figura dei genitori ai successi tra cinema e musica, fino al matrimonio da favola con Al Bano. Proprio al cantante di Cellino San Marco sono rivolte le impressioni più interessanti. Con buona pace di Loredana Lecciso.

Romina Power ama ancora Albano

Nei giorni in cui Carrisi attacca il gossip e paragona i rumors dei tabloid a delle spruzzate di fango, Power parla del suo partner artistico come se il loro matrimonio non fosse mai finito. “Qual è una follia che hai fatto per lui?”, le ha chiesto Costanzo. Lei ha risposto ironica: “Sposarlo!”. Salvo poi precisare: “Non so che cos’è Albano, è una cosa strana che mi lega a lui, un legame indissolubile… mi fa venire veramente i nervi… questa cosa che ci lega non smetterà mai…”.

Romina ha ammesso che dopo la fine del loro matrimonio non si è mai innamorata di un altro. “Ho pensato trovo qualcuno più come me, ma invece…”, ha rivelato. “Poi c’è un altro fatto strano: secondo me, le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta, ti provoca una sensazione di benessere”.

Romina Power e Albano, dal loro amore a Ylenia

“Il fatto che io non sia riuscita a trovare un’altra persona la dice lunga”, ha poi detto ammiccante. Quando si parla della scomparsa di Ylenia, invece, Romina diventa drammaticamente seria: “Io spero che lei sia da qualche parte e legga. Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso sui social, perché può capitare a qualcuno di vederla per strada, o che abbia perso la memoria. Perché è molto misterioso che spariscano queste ragazze a New Orleans e che non venga fatto un processo come si deve. Dopo un po’ viene tutto arenato, tutto sepolto, tutto coperto”. A Ylenia, ha ammesso, “ci penso spesso, poi la sogno anche”. Un’anticipazione dell’intervista è disponibile su WittyTv.