Romina Power contro Loredana Lecciso: la risposta è sui social

Ancora una volta Romina Power contro Loredana Lecciso. L’oggetto del desiderio è sempre lui, Al Bano, ma cosa ha spinto le due a litigare ancora una volta? Pare che l’origine di tutti i mali provenga proprio da alcune dichiarazioni che la Power rilasciò qualche settimana fa a Verissimo. La cantante ha pronunciato una dichiarazione d’amore televisiva per l’ex compagno dicendo che tra i due c’è ancora l’affetto di una volta. Molto probabilmente l’artista l’avrà fatto senza pensarci su e in modo leggero, quasi scherzoso, ma la cosa non è piaciuta ad Al Bano e compagna.

Romina Power contro Loredana Lecciso per amore di Al Bano

Dato l’accaduto, l’attuale compagna di mister Carrisi si difende: Loredana Lecciso attacca Romina Power ribadendo che gli occhi e l’affetto di Al Bano sono tutti per lei. Dal canto suo, anche il cantante di Cellino San Marco ha deciso di dire la sua rilasciando un’intervista al Corriere e respingendo qualsiasi coinvolgimento sentimentale con l’ex moglie.

La preghiera di Al Bano è che la faida finisca, specie da parte di Romina che, con le sue dichiarazioni, mina la serenità di coppia con la sua Loredana. Recente, infatti, è la situazione che vede coinvolti Carrisi e Lecciso in una pesante lite durante il matrimonio di Loredana Pascale (sorella di Francesca Pascale, compagna di Berlusconi, ndr). Fonte certa afferma che la showgirl se ne sia andata dalla cerimonia lasciando lì il cantante.

Loredana risponde a Romina e la Power chiude la questione

La Lecciso risponde così alle parole di Romina Power: “Posso comprendere che dall’esterno le parole di Romina possano sembrare dirompenti, ma le ho trovate divertenti. Forse come mamma dei miei figli potrei non averle gradite particolarmente. È stata un’ironia divertente, ma opinabile. L’unione tra me e Al Bano ha quasi raggiunto la maggiore età. Stiamo insieme da 17 anni. Io sono sempre stata gelosissima, anche se con l’età lo sono molto meno e all’inizio ero gelosa anche di Romina“. Dal canto suo, l’ex lady Carrisi risponde con un secco ‘no comment’ su Instagram sperando, finalmente, di mettere un punto alla questione ottenendo così il meritato riserbo sulla fine della sua relazione con Al Bano.

No comment! 😁 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:45 PDT