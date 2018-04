1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Romina Power e Albano sono la coppia per eccellenza, quel fenomeno nazional-popolare che ha fatto sognare generazioni di fan. La cantante e scrittrice sembra sentire nostalgia (canaglia) di famiglia nelle ultime settimane. Complice il botta e risposta a distanza con Loredana Lecciso, ormai ex del divo di Cellino San Marco e coach di The Voice, Romina ha pubblicato una serie di post in cui ricorda vari momenti intimi di vita. Il primo è una foto scattata la serata dello scorso anno all’arena di Verona con la famiglia.

Romina Power e Albano, nostalgia di famiglia

“Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme”, ha scritto Power nel caption che accompagna l’immagine. Immediatamente sono arrivati centinaia di risposte d’approvazione dai suoi followers, felicissimi di vederli ancora una volta insieme. Questo ricordo particolare arriva dopo i duetti sul palco durante il tour con Al Bano e l’esibizione nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Romina Power: Instagram è la casa dei ricordi

Anche in quel caso, Loredana Lecciso non aveva gradito e si era detta spiazzata da Romina. Nell’intervista rilasciata a Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live, la showgirl salentina ha espresso tutta la sua perplessità per il rapporto, sempre più stretto, fra Al Bano e la ex moglie. “Se lui ha ritrovato una situazione sentimentale sono felicissima – ha specificato Lecciso – se non ero io la persona giusta mi sta bene, certo stride con ciò che mi diceva fino a 20 giorni fa, vedeva Romina come una sorella”.

“Siete semplicemente la rappresentazione del vero amore”, è uno dei tanti commenti arrivati per la foto di Romina. La quale, non contenta, ha postato un altro tenero scatto dei tempi passati su Instagram. Un’immagine al mare, molto dolce, che la ritrae con Yari e Ylenia.