Romina Power lancia un appello ad Al Bano per far sì che il cantante non si ritiri. Ospite di Porta a Porta, il cantautore aveva annunciato l’abbandono alle scene a partire dal prossimo anno. “Spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo”, ha detto l’artista settantacinquenne dopo aver costruito una delle carriere più apprezzate del panorama musicale italiano.

Secondo le indiscrezioni, il cantante di Cellino San Marco potrebbe essere coach di The Voice 2018 prima di appendere il microfono al chiodo. Nel talent show di Rai 2, il cui ritorno è atteso per marzo, dovrebbe rimpiazzare (almeno idealmente) Raffaella Carrà. Poi sarà la fine. Ma non per la sua ex moglie.

Intervistata da Eleonora Daniele a Il sabato italiano, Romina ha lanciato un messaggio chiaro ad Al Bano. “Io spero che Al Bano cambi idea e che non smetta l’anno prossimo. Magari l’ha detto in un momento di stanchezza e poi cambia idea”, ha dichiarato Power. Il suo augurio è che l’addio al palco del suo storico partner sia solo a parole e non nei fatti.

Il legame tra i due resta ancora fortissimo. Proprio di recente è venuto fuori che la madre di Al Bano non parla con Loredana Lecciso. Il motivo? Oltre all’abbandono in diretta a L’Isola dei Famosi 2005, il rapporto fortissimo che unisce la signora Jolanda con Romina. “Sai quante volte ha fatto l’ultima tournée?”, ha detto Power a Daniele. “Ma non lo costringerei mai se è stanco”.

“È stata una brutta annata per lui questa, varie cose gli sono successe. Ma adesso sta meglio, sta bene”, ha spiegato Romina. Il riferimento è ovviamente a Sanremo. Evento del quale Power non ha ricordi positivi: “Sanremo non era una cosa bella per me. Tutti i colleghi ti guardano male. Il nostro discografico ci guardava male quando abbiamo vinto perché tifava per un altro… Poi in sala stampa i giornalisti ti attaccavano”.

Ora il festival sembra interessarle davvero poco. Poco dopo l’intervista, sabato 9 dicembre 2017, Al Bano e Romina sono stati ospiti del centro commerciale Parco Leonardo a Roma. I due hanno incontrato i fan, firmando autografi e facendo foto per oltre due ore senza stancarsi mai. Anzi. Sempre con il sorriso sulle labbra.