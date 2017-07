399 CONDIVISI Condividi Tweet

Romina Power parla di Ylenia dopo anni di silenzio. L’attrice e cantante ha recentemente pubblicato il suo nuovo romanzo “Karma Express”, una storia di amore, formazione e viaggio. Un coming-of-age dal sapore autobiografico in cui la giovane protagonista Daria, diciottenne nel 1970, lascia un matrimonio sicuro per conoscere il mondo e se stessa.

In occasione della presentazione del libro, Romina ha rilasciato una serie di interviste promozionali. “Faccio sempre leggere i miei libri prima ai miei figli, sono dei criticoni”, ha affermato sorridendo.

Proprio dalle pagine del settimanale Oggi, ha parlato a tutto campo di uomini, della famiglia e del dolore per la scomparsa della sua primogenita. “Diventando più grandi dovremmo accontentarci di più. Invece è il contrario. Sono diventata più esigente e selettiva”, ha rivelato affrontando di petto la questione matrimonio. “Ora non c’è nessun uomo all’orizzonte. Però mi piacerebbe. Non voglio restare sola per il resto della vita. E, se non lo trovo adesso, poi, forse è troppo tardi”.

“Non vedo l’ora di diventare nonna ma non so se [Cristel e il marito, ndr] mi affiderebbero più di tanto il figlio. Sono una stramba!”, ha aggiunto divertita. “A parte gli scherzi, ora sono una donna equilibrata. Sarebbe meraviglioso”.

Rotto il silenzio: Romina Power parla di Ylenia

Dopo le polemiche per il suo post su Instagram, alla domanda su chi delle figlie le somiglia di più, l’attrice e cantante si è sbilanciata. “Ognuna ha qualche guizzo che ricorda il mio carattere ma quella che più mi assomiglia è Ylenia”, la figlia scomparsa nel 1993. A proposito della quale ha rotto la coltre di silenzio: “La fede mi ha aiutato tantissimo. E vorrei aggiungere una cosa che difficilmente si scrive: a New Orleans scompaiono ogni anno nel nulla quasi 100 ragazze e nessuno fa nulla per capire perché. È terribile per le mamme. Io sono la prima ad aver conosciuto altri genitori che stavano cercando la propria figlia, mentre lo facevo io”.

Power, sempre sincera e mai eccessiva, è stata ospite di La vita in diretta per presentare “Karma Express”. La sua intervista è disponibile su RaiPlay.