Romina Power ricorda Ylenia con una foto e commuove il web. La cantante e attrice, 66 anni, ha postato uno scatto particolare di qualche anno fa che la ritrae giovanissima con in braccio la piccola primogenita. Una scelta in controtendenza rispetto a ciò che ha sempre imposto alla sua famiglia.

Romina non ha mai voluto parlare di Ylenia alla stampa. Una scelta dettata dalla volontà di non alimentare i gossip per una vicenda privata ancora molto dolorosa.

La figlia di Al Bano e Romina è scomparsa misteriosamente il 31 dicembre 1994 a New Orleans ed è stata dichiarata ufficialmente morta dal tribunale di Brindisi nel 2014. Da allora sono state fatte le ipotesi più disparate, sono state seguite le piste più diverse, ma nessuna è mai stata risolutiva.

Un caso che è rimasto avvolto del mistero per oltre vent’anni. L’unica testimonianza utile alla polizia americana era stata quella del guardiano dell’acquario comunale di New Orleans che aveva raccontato di aver visto una donna, che rispecchiava l’identikit di Ylenia, buttarsi nel Mississippi. Nessun corpo però è stato mai ritrovato.

Romina Power ricorda Ylenia con una foto sui social

Più volte Power aveva denunciato una circostanza strana che si ripete a New Orleans. Ogni anno nella città statunitense spariscono dal nulla più di 100 ragazze. La cantante non ha mai accettato la versione secondo la quale la figlia sia annegata nel fiume. Ora il tempo sembra aver cancellato almeno una parte di quella sofferenza. Come la figlia Romina per la sorella Ylenia, così la mamma ha usato il suo profilo Instagram per condividere con i followers questo ricordo.

“Una foto del 1971 con Ylenia in braccio”, ha scritto. “Costruivamo la nostra casa. Mi è stata appena regalata dalla bambina con il cappottino chiaro, Anna Maria Pinto”. Un “come eravamo” che racchiude l’amore e la speranza di una madre.

Una foto del 1971 con Ylenia in braccio. Costruivamo la nostra casa . Mi e' stata appena regalata dalla bambina con il cappottino chiaro , Anna Maria Pinto. Grazie! 😊