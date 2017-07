101 CONDIVISI Condividi Tweet

Non tutte le star hanno dimestichezza coi social ed è per questo che spesso ci si imbatte in brutte figure e scivoloni. È proprio quello che è successo a Romina Power su Instagram che ha scatenato la polemica a causa di una foto postata recentemente. Il contenuto dell’immagine altro non era che un appello ad aiutare i numerosi animali domestici abbandonati durante l’estate da famiglie senza cuore poco prima delle vacanze. Un intento nobile da parte della cantante che, però, non ha ricevuto i risultati sperati.

Romina Power su Instagram lancia un appello ai propri fan

La foto in questione recitava il seguente appello: “Se in autostrada notate un cane abbandonato, non dovete fare altro che inviare un sms specificando località, ora di avvistamento, razza (se possibile) e direzione di marcia, al 3341051030. Mille volontari sono pronti ad intervenire in tutta Italia fino al 4 settembre. Esiste anche un altro numero attivo 24 ore su 24, dal 1 luglio al 31 agosto ed è 800137079. Per favore rendiamoci utili!“.

Fin qui tutto bene se non fosse che la foto si è rivelata essere una bufala. I follower della cantante se ne sono accorti giusto in tempo ed hanno voluto farlo sapere alla Power commentando il post in questione: “È falso! Va chiamata la Polstrada al 112″, “Purtroppo è una bufala perché il numero è inattivo”, “Non diffondete! su internet c’è scritto che è una bufala e dice di rivolgersi al 112 o alla polizia stradale e se non ci si trova in autostrada ai vigli urbani”, “Sia il numero di cellulare che quello verde non esistono”, “Peccato che il numero di cellulare sia inattivo dal 2011 ed idem il numero verde“.

La Power ambientalista convinta protesta contro il depuratore a Manduria

Non è passato molto tempo da quando la moglie di Albano Carrisi ha cavalcato l’onda del gossip. Memorabile è Romina Power contro Barbara D’Urso, quando la prima contattò per vie legali la seconda accusandola di diffamare la sua persona in occasione dell’ultimo malore dell’ex marito. Ad oggi l’artista statunitense è molto attiva nelle cause animaliste (come si evince dall’ultimo post su Instagram) e ambientali. L’ultima sua protesta risale a domenica 16 luglio quando, con suo figlio Yari, la donna si è recata a Manduria per unirsi al coro di manifestanti contrari alla realizzazione dei depuratori sulla bellissima costa pugliese.