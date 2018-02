1 CONDIVISI Condividi Tweet

La breve intervista che ieri sera Michelle Hunziker ha rivolto a Rosa Trio a Sanremo ha reso la donna un fenomeno social in poche ore. La prima puntata del Festival della canzone italiana, infatti, ha registrato boom di ascolti e lo share è schizzato alle stelle. Più di 11 milioni di italiani erano incollati allo schermo tv per assistere alla conduzione di Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e la modella svizzera. Quest’ultima, ignara di ciò che sarebbe accaduto in seguito, è stata l’artefice del successo social della simpatica signora Trio.

Rosa Trio a Sanremo: fenomeno social senza pari

Michelle Hunziker a Sanremo ha dato il meglio di sé: tra esibizioni canore e sketch con il collega Favino, la svizzera ha dimostrato, ancora una volta, la sua grande professionalità. A inizio serata, infatti, la conduttrice ha deciso di rendere partecipi gli spettatori in platea rivolgendogli qualche domanda. È qui che entra in scena la signora Trio, che viene scelta fra tanti per scambiare quattro chiacchiere con la Hunziker.

Quando Michelle domanda alla Trio se avesse account social attivi, la donna risponde di si. Quello che è successo dopo era imprevedibile: il profilo Instagram della donna è stato presso d’assalto tanto che il numero dei follower è passato, nel giro di poche ore, da 400 a 17mila. La dirigente biologa del Policlinico di Messina ha, così, deciso di rendere privato il suo account. Addirittura qualcuno ha pensato di aprire una pagina Facebook in suo onore denominandola Le Bimbe di Rosa Trio.

Il ballo di Paddy Jones sul palco dell’Ariston

Riguardo la prima puntata del Festival, tra i momenti degni di menzione c’è anche l’esibizione di Paddy Jones. La snodata vecchina, infatti, ha danzato sul palco dell’Ariston accompagnando la band in gara Lo Stato Sociale. La donna era già nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a tv show come Tu sì que vales e Ballando con le stelle.