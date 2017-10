0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rossella Brescia attacca Asia Argento dopo le rivelazioni sul sexgate che ha sconvolto Hollywood. L’attrice, in un articolo del New Yorker, ha accusato il produttore Harvey Weinstein – insieme a tante altre colleghe – di averla violentata quando aveva 21 anni.

La showgirl e ballerina ha voluto commentare le parole della figlia del maestro dell’horror sugli abusi subiti per mano del potente producer. Un post che in poche ore ha fatto il giro del web e ha scatenato aspre polemiche.

“Comunque le cose sono due: o sono una cessa oppure c’è qualcosa che non mi torna…”, ha scritto Brescia sul suo profilo Twitter. “Oppure sono davvero una che ha intuito. Come mai non ho mai incontrato i vari #Weinstein nella mia vita? Eppure faccio questo mestiere da tanti anni”.

Brescia ha poi aggiunto: “La verità è una sola: quando sento odore di marcio, sfodero il mio sorriso migliore e volto le spalle. Dico sempre a me stessa: siamo talmente tanti nel mondo, non c’è mica solo Weinstein. #quellavoltache… allora vediamo #quellavoltache mi hanno dato appuntamento in ufficio dopo le 20… col cacchio che mi sono presentata”.

Rossella Brescia attacca Asia Argento

Brescia ha concluso il suo post con un’autentica bordata: “#quellavoltache un regista che non conoscevo mi ha dato un appuntamento al ristorante di sera. Solo noi due per parlare di lavoro (ma che scherzi, come no), col cacchio che mi sono presentata E ne avrei altri di #quellavoltache…”.

Al post poi condiviso su Twitter, Asia Argento ha risposto in prima persona: “Brava, sei meglio tu”. Così tra le due è calato il gelo. Asia, che ha deciso di lasciare l’Italia dopo quanto accaduto, è stata decisamente più secca nei confronti di Giuseppe Cruciani. Il conduttore della Zanzara ha postato la famosa foto scattata in ristorante a Giorgia Meloni aggiungendo un sarcastico “in difesa dei diritti delle donne”. Argento ha replicato con un perentorio: “Zitto, fascio”.

Zitto, fascio — Asia Argento (@AsiaArgento) 18 ottobre 2017