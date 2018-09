2 CONDIVISI Condividi Tweet

Rudy Zerbi e Davide Mengacci si ritrovano insieme dopo trent’anni. I due racconteranno al pubblico della Triennale di Milano la loro storia sabato 8 settembre alle 17. La vicenda è nota. Zerbi ha ben tre padri: Davide (il genitore naturale), Roberto Zerbi (l’uomo che sua mamma ha conosciuto in gravidanza e che ha deciso di dare il cognome al piccolo) e Giorgio Ciana, la persona che l’ha cresciuto. Rudy, nato a Lodi nel 1969, ha conosciuto Mengacci soltanto nel 2001 grazie a Mara Carfagna, a quel tempo presentatrice con lui di La domenica del villaggio. Il conduttore, 48 anni, aveva rivelato tempo fa di aver scoperto molto tardi, a trent’anni, l’identità del suo padre biologico.

Rudy Zerbi e Davide Mengacci si raccontano insieme

Zerbi era convinto che suo papà fosse un altro. Determinato a conoscere la verità, ci è riuscito grazie alla mamma e ai parenti più stretti. Alla Triennale padre e figlio saranno per la prima volta insieme pubblicamente. “Ho imparato che i figli sono di chi li cresce, per questo mio papà è Giorgio” aveva raccontato a Verissimo. “Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto”.

Rudy Zerbi figlio di tre padri

Il dj radiofonico e giudice di Tu sì que vales aveva commosso i suoi follower sui social qualche tempo fa, quando aveva festeggiato il vero padre, Roberto. In occasione del suo 76° compleanno, Zerbi aveva fatto una dedica speciale all’uomo che l’ha cresciuto e riconosciuto come figlio. “Mi hai cresciuto, educato e insegnato tanto, per questo sono sempre stato fiero di poterti chiamare papà”: queste le sue parole in un post che su Instagram aveva fatto quasi 50 mila like.