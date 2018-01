2.7k CONDIVISI Condividi Tweet

Rudy Zerbi festeggia il vero padre con un tenero messaggio affidato ai social. Il conduttore televisivo e radiofonico, giudice di Tu sì que vales, coach di Amici e autore di Uomini e Donne, ha postato un’immagine dolce in compagnia di Roberto, l’uomo che l’ha cresciuto e riconosciuto come figlio.

Rodolfo, nato a Lodi nel 1969, è infatti figlio naturale del collega Davide Mengacci. Zerbi l’ha conosciuto soltanto nel 2001 ad una festa grazie a Mara Carfagna, a quel tempo presentatrice con lui di La domenica del villaggio.

Il conduttore, 48 anni, aveva rivelato tempo fa di aver scoperto molto tardi, a trent’anni, l’identità del suo padre biologico. I due in effetti si somigliano molto. Ma a crescere Rudy è stato un altro uomo, Roberto Zerbi. Fu lui a credere nelle sue capacità, a sostenerlo quando si era lanciato nell’avventura come produttore discografico e talent scout.

“Una notte di Natale mia madre mi ha trattenuto quando già tutti gli altri ospiti dormivano e mi dice ‘Rudy ti devo dire una cosa’”, così Zerbi spiegò la sua scoperta a Maurizio Costanzo. La donna aveva da poco saputo di avere una brutta malattia e indicando lo schermo di un televisore acceso ha detto semplicemente al figlio: “Vedi quel televisore? Quello è il tuo vero papà”.

“Quando seppi che mio padre era lui ero contento che fosse quel Davide Mengacci che io già guardavo in tv e mi piaceva”, ha poi spiegato. Nonostante tutto, con Mengacci è in ottimi rapporti. “Mi commuove vedere come abbiamo tante cose in comune, ad esempio nel modo di fare o negli hobby”. Ma suo padre, quello vero, resta Roberto. “Mi hai cresciuto, educato e insegnato tanto, per questo sono sempre stato fiero di poterti chiamare papà”, ha scritto su Instagram per festeggiare i 76 anni del padre.