Le riprese di La mummia (al cinema dall’8 giugno) sono ormai finite e ora è tempo di spassarsela: Russell Crowe è irriconoscibile nelle foto che un paparazzo russo ha pubblicato su Instagram. L’attore, reduce dalle fatiche del reboot del classico horror Universal, è stato pizzicato dal fotografo in un momento di relax mentre gioca a rugby in un parco di Sydney. Poco gladiatorio, molto sudato e sovrappeso.

Non è una novità per il divo di Il gladiatore e L.A. Confidential, capace di prendere e perdere peso a seconda dei ruoli che deve interpretare. Per diventare l’ex killer su commissione Jackson Healy nel recente The Nice Guys, Crowe aveva buttato giù 24 chili, passando dagli oltre 120 ai 98. Passato il periodo delle riprese, dei festival e della promozione, l’attore australiano appare decisamente più rilassato.

Russell Crowe è irriconoscibile: le foto

Sudato e impacciato con un ovale (nota la sua passione per il rugby: è co-proprietario dei South Sydney Rabbitohs), nelle foto Russell indossa la canottiera del suo primo film da regista, The Water Diviner, sfoggiando una forma fisica che mette in mostra qualche birra di troppo. Crowe d’altronde non è mai stato famoso per l’immagine “pulita”, da bravo ragazzo. Già messa da parte la nuova dieta gluten-free?