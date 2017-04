1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le voci e le indiscrezioni, il settimanale Diva e Donna la “inchioda” così: Sabrina Ferilli incinta a 53 anni. Secondo la rivista, l’attrice sarebbe in dolce attesa. “Prime foto col pancione” si legge sul magazine, che immortala la star per le strade di Roma con Flavio Cattaneo e delle forme sospette. Per lei sarebbe il primo figlio, mentre per il compagno sarebbe il terzo.

Questa anelata gravidanza era stata al centro dell’intervista che la Ferilli aveva concesso a Fabio Fazio nel corso della puntata di domenica 5 marzo di Che tempo che fa. “Siediti, ho letto sui giornali che non devi affaticarti”, aveva ironizzato il conduttore. Sabrina, con la consueta ironia, aveva risposto: “Ti riferisci allo stato interessante? Alla mia età, dovrebbe intervenire lo spirito santo… Ormai ogni volta che mangio un po’ di più la pancia si gonfia e si scatenano le voci”.

Sabrina Ferilli incinta a 53 anni?

Dopo la strepitosa interpretazione nei panni di Donatella Spruzzone (la conduttrice del famigerato programma televisivo Chi l’acciso?) in Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda, la Ferilli aveva negato tutte le voci sulla presunta gravidanza. Agli scatti di Diva e Donna non è ancora seguita una reazione: al momento l’attrice non commenta, eppure il baby-bouquet di rose e la pioggia di petali che l’avevano accolta da Fazio erano un chiaro segnale per una neomamma.

Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina_ferilli) in data: 7 Mar 2017 alle ore 11:07 PST