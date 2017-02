6 CONDIVISI Condividi Tweet

Samantha De Grenet deturpata dai mosquitos; è toccato anche alla bella attrice e conduttrice 43enne, che alla terza settimana sull’Isola è ormai piena delle fastidiose punture dei mosquitos. In seguito alla reazione allergica delle ultime ore Samantha sta valutando se abbandonare il reality.

La medesima sorte era toccata prima di lei ad altre due naufraghe in particolare, Melissa Panarello e Cristina Buccino, anche loro attaccata ferocemente dalle terribili zanzare tropicali che sull’isola dei Metalli, in cui si trova al momento la De Grenet, sembrano essere ancora più feroci.

Samantha De Grenet deturpata chiede l’aiuto della produzione

Samantha De Grenet deturpata dai mosquitos dice adesso di non poterne più e a causa della reazione allergica che le ha fatto gonfiare tutto il viso, sarebbe a un passo dall’addio. Al momento la produzione le sta prestando tutte le cure del caso in modo da farla rimanere, tuttavia la showgirl, che in passato ha anche sofferto di acne, sembra rimanere molto preoccupata per la sua condizione.

“Faccio cambio con Massimo Ceccherini, me ne vado sull’Isola del Fuoco. Tanto sono l’unica che riesce a parlare con Raz Degan. Su quell’Isola si sta meglio” , ha dichiarato Samantha De Grenet prima di preoccuparsi. “Ragazzi io devo andare via. Mi sento gonfia e intorpidita. Mi stanno divorando viva. Sono allergica ragazzi, oggi è il secondo giorno, se sto qua una settimana mi ricoverano”, ha esclamato. Nancy Coppola e Malena le hanno dato ragione: “Sei piena di morsi e sei tutta gonfia. C’è da prendere provvedimenti”.