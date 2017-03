1 CONDIVISI Condividi Tweet

In assoluto una delle concorrenti più controverse di questa edizione ha ufficialmente salutato il pubblico durante la puntata di martedì 28 marzo: per la gioia dei suoi “rivali”, Samantha De Grenet è stata eliminata definitivamente.

Di fronte alla scelta di restare nell’Isola Dei Primitivi insieme a Eva e Moreno, infatti, l’ex showgirl romana ha preferito rinunciare e tornare a casa dalla sua famiglia. Alcuni spettatori, però, sospettano che dietro la sua scelta ci sia un altro tipo di motivo:

Il vero motivo per cui Samantha De Grenet è stata eliminata senza passare per l’Isola Dei Primitivi

“Secondo me Samantha non ha accettato di restare sull’Isola – ipotizza un utente sulla pagina ufficiale dello show – perche è molto cosciente che non è amata dal pubblico e quindi non la voteranno mai x la finale o semi quello che è…cosi ha fatto la scelta giusta…”

Sarà per questo che non ha voluto rischiare? Di certo quello che Raz Degan aveva ipotizzato (ed in un certo senso minacciato) dopo esser diventato leader si sta realizzando: il suo scopo era mandare via ‘il re e la regina’, e con la De Grenet fuori dai giochi ora resta solo Giulio che, guarda caso, è in nomination proprio con lui.

Le prossime nomination dopo che Samantha De Grenet è stata eliminata

Sarà guerra aperta tra i due naugrafhi che, insieme agli altri, per la prima volta hanno fatto la “prova specchio”, e si sono sconvolti a causa della loro magrezza.