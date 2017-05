29 CONDIVISI Condividi Tweet

“Sapete cosa c’è di peggio di una donna che parla male di un’altra donna?“, esordisce Samantha De Grenet furiosa – ma contenuta e composta – sul suo canale Instagram. Una domanda che apre un vero e proprio sfogo contro quella che sembra, a tutti gli effetti, una sua falsa amica (un po’ come le dure parole di Rita Pavone contro la Bertè che abbiamo visto di recente).

Lo sfogo dell’ex concorrente dell’Isola

La conduttrice, reduce dall’avventura dell’Isola che – al contrario di Raz Degan, vincitore ufficiale e morale di questa edizione – l’ha fatta entrare un po’ nel mirino del pubblico, dopo molti anni di assenza dalle scene. C’è chi l’ha amata per la sua energia e strategia, c’è chi l’ha accusata di essere ipocrita e manipolatrice.

Adesso, però, ad accusare è proprio lei: ecco il video di Samantha De Grenet furiosa contro una persona “molto romana”.

Guarda il video di Samantha De Grenet furiosa contro una sua ex-amica che parla male di lei

…che “poveretta sei”… Chissà se sapete di chi sto parlando…non è bionda…almeno in questo caso specifico😉 #messaggio #samanthadegrenet #examica Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet) in data: 4 Mag 2017 alle ore 09:53 PDT

In molti, nei commenti, le chiedono di fare il nome di questa sua “ex-amica”, o le consigliano di parlarne in privato con lei. Un’utente, però, sembra essere consapevole della destinataria di questo messaggio, e scrive un post che sembra darci qualche altro indizio: “Basta guardare il suo profilo e il tuo per vedere una differenza abissale.Dal suo,con tutte quelle pose ridicole,emerge la sua poraccitudine,nel tuo si vede una donna bella,di classe e di spessore.Si commenta da sola,lasciala cuocere nel suo brodo.”

E voi avete capito di chi si tratta?