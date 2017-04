1 CONDIVISI Condividi Tweet

A poche puntate dal giro di boa che determinerà il vincitore supremo, si torna a parlare della regina dei naufraghi, la ‘Cersei’ (piccolo ed estremo riferimento per gli amanti di Game Of Thrones) della Palapa: durante la puntata di sabato 8 aprile, infatti, verranno fuori alcune dichiarazioni “a freddo” di Samantha De Grenet dopo l’Isola.

Le dichiarazioni di Samantha De Grenet dopo l’Isola

Una delle prime confessioni che l’ex star della sitcom “I misteri di Cascina Vianello” ha fatto alla presentatrice riguarda la sua vita privata e in particolare i suoi affetti, quelli da cui è voluta disperatamente tornare appena eliminata dal gioco, senza neanche passare per l’Isola dei Primitivi:

“Non ho ancora fatto l’amore con mio marito – rivela – perché lui è a Roma e io a Milano, ma tra poco rientro. Il rientro è stato faticoso, perché negli ultimi tempi sull’isola ho avuto delle coliche renali. Sono ancora a dieta e sto mangiando riso!”

Riflessioni della showgirl a freddo: ecco cosa pensa di Raz Degan

Ma le riflessioni di Samantha De Grenet dopo l’Isola finiscono, naturalmente, per concentrarsi sul suo principale antagonista, l’amatissimo Raz Degan, favorito come vincitore dell’edizione. Ecco cos’ha svelato la presentatrice: “Raz è un ottimo giocatore. È stato sincero fino ad un certo punto, poi ha capito il meccanismo del gioco e ha giocato, arrivando alla pancia delle gente. Se lui non vince mi arrabbio.. Amore sull’isola? Non so, ma qualche cosetta tra Malena e Simone è successa. Secondo me lei ha un po’ perso la testa per Simone.”