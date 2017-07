51 CONDIVISI Condividi Tweet

Samantha De Grenet ricoverata in ospedale non perde mai la fiducia. La showgirl, reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi, ha rimediato una lesione al cercine, tendine cartilagineo della spalla.

Un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico e comporterà un lungo periodo di terapia. Il tempismo è stato perfetto: il 5 luglio scorso ha fatto in tempo a condurre dall’Arena del Mare di Salerno la settima edizione del Premio Sinfonie d’Autore. L’annuncio del ricovero è arrivato dal suo profilo Instagram, dove ha condiviso una foto sul letto d’ospedale che ha subito allarmato i fan.

Dopo averla letta furiosa – ma contenuta e composta – proprio su Instagram, De Grenet è apparsa rilassata e rassicurante. “Ne avrò per un bel po’”, ha spiegato ai suoi followers. “Lesione al cercine e per non farmi mancare nulla, cadendo qualche giorno fa ho sbattuto il ginocchio e ho stirato il collaterale”.

“Questo lo dico per tutti coloro che carinamente si sono preoccupati per me”, ha aggiunto. “Ma tranquilli… Barcollo ma non mollo!”. Immediatamente sono arrivati centinaia di messaggi di pronta guarigione per Samantha. Insieme a qualche post acido e cattivo, tra chi la accusava di inutile esibizionismo e chi le ricordava che ci sono tantissime persone con malattie più gravi della sua. L’ex naufraga del reality di Canale 5 ha comunque dribblato le polemiche con accuratezza.

Samantha De Grenet ricoverata in ospedale: le foto

Uscita dall’ospedale, De Grenet ha poi pubblicato altri scatti che documentano i suoi esercizi di riabilitazione in piscina. “L’acqua è la forza che ti tempra, nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi”, ha scritto. “L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre. Quando immergi una mano nell’acqua senti solo una carezza. L’acqua non è un muro, non può fermarti”.

In questo caso, i commenti arrivati sono stati tutti per la sua bellezza. D’altronde dopo quello che ha passato sull’isola, nulla riesce a fermarla.

…ne avrò per un bel po'… Lesione al cercine e per non farmi mancare nulla cadendo qualche giorno fa ho sbattuto il ginocchio e ho stirato il collaterale…questo lo dico per tutti coloro che carinamente si sono preoccupati per me…Ma tranquilli…BARCOLLO MA NON MOLLO!😉 #barcollomanonmollo #samanthadegrenet #terapia #bepositive Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet) in data: 21 Lug 2017 alle ore 04:07 PDT