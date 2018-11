0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sandra Milo a Vieni da Me ha aperto il suo cuore facendo un tuffo nel passato e parlando della fine del suo matrimonio con Ottavio De Lollis. Un doloroso capitolo nella vita della’attrice che vanta numerose storie con attori e registi importanti, primo fra tutti Federico Fellini.

Sandra Milo a Vieni da Me parla di come ha cresciuto i suoi figli da sola

Il primo matrimonio di Sandra Milo è avvenuto quando lei aveva solo 15 anni. Un colpo di testa a quanto pare, perché le nozze durarono meno di un mese. Maggior fortuna riscosse la relazione con Moris Ergas, dalla quale nacque la primogenita Deborah e che è durata 11 anni. Subito dopo l’artista ha sposato Ottavio De Lollis, che l’ha abbandonata insieme a Ciro e Azzurra, figlia di quell’amore.

Oggi la Milo non guarda con rancore al passato, ma saggiamente decide di lasciarsi tutto alle spalle: “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini, devo dire grazie a Maurizio Costanzo. Ora non so nemmeno dove abita, lui vive la sua vita. Anche i figli non lo vedono da tanto. Azzurra, nostra figlia, si è stancata di aspettarlo. Anche il dolore ha bisogno di riposo“.

Anche Alba Parietti a Vieni da Me

Non solo Sandra Milo, anche Alba Parietti da Caterina Balivo. La nota showgirl va al programma di Rai 1 per ricordare la madre affetta da bipolarismo e anche i giorni dell’adolescenza segnati dal bullismo: “Oggi io sono Alba Parietti, queste signore che mi prendevano in giro neanche mi ricordo come si chiamano“.