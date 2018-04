21 CONDIVISI Condividi Tweet

Il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione vive di luci scintillanti, ma anche di molte ombre: è il caso della dolorosa storia raccontata da Sara Tommasi a Le Iene. Scomparsa dai ‘radar’ per un po’, la showgirl umbra ha affrontato una versa e propria discesa agli inferi della sua vita. Un tunnel da cui sembrava non ci fosse uscita, e del quale molti non erano a conoscenza…

La dolorosa intervista di Sara Tommasi a Le Iene

Era un bel po’ di tempo che non compariva sul piccolo schermo: due anni fa, nel 2016, ricordiamo un’ipotesi di partecipazione all’Isola dei Famosi (“La tv dovrebbe darmi un’altra possibilità”, aveva dichiarato all’epoca), poi sfumata.

Per chi non ne fosse al corrente, l’ex valletta di Quelli Che Il Calcio è seriamente affetta da disturbo bipolare. Ecco quanto raccontato in merito da Sara Tommasi a Le Iene: “Pensavo di non venirne più fuori, questa malattie non dà lucidità ed energie. Non ti ricordi chi sei, dove devi andare. Ero un morto che camminava, i farmaci hanno permesso che io tornassi lucida”.

La testimonianza della valletta e il ricordi di quei video hot

Un percorso di cure, un’uscita faticosa dalle tenebre e da una serie di errori, tra cui i video a luci rosse diventati virali e oggetti di scherno sul web: “Quelle cose non mi appartengono – ha dichiarato alle telecamere del programma Mediaset – non le avrei mai fatte. Sono la Tommasi che avrebbe sì fatto una copertina sexy, ma non certe cose. Ero incapace di intendere e di volere. […] Sono sempre vittima di chi mi trova e come prima cosa mi dice ‘andiamo a fare qualcosa’. Mi sono chiusa in casa per paura di fare conoscenze sbagliate”.

Tassello fondamentale della sua ripresa? La sua famiglia e le persone care, quelle di cui si può fidare: “Se non lo fai c’è la possibilità che la tua testa riperda controllo. Cammini su un filo. Basta che non prendi medicina, perdi lucidità e ricomincia discorso. E’ una situazione pericolosa”.