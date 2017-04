147 CONDIVISI Condividi Tweet

Una lunga e complessa puntata quella di martedì 12 aprile: per decretare il vincitore dell’Isola Dei Famosi, infatti, la produzione si è vista costretta ad organizzare un paio di televoto lampo e una serie di prove ad immunità.

Colpi di scena da gran finale: a chi è andato il lauto montepremi?

Dopo la prima eliminazione di Malena (sconfitta da Susinna), è andata in onda una sfida a coppie che ha garantito l’immunità a Raz Degan e Eva Grimaldi, mandando in nomination Nancy Coppola e Simone. Ancora una volta, il modello ha avuoto la meglio, e la cantante partenopea è uscita dalla competizone.

A quel punto arriva la prova del fuoco, che finisce col mandare al secondo televoto in diretta della serata l’attrice de Il Bello Delle Donne e l’ex di Paola Barale. Ancora una volta le ‘quote rosa’ dello show hanno la peggio, la Grimaldi si classifica ufficialmente terza.

La sfida adesso è diventata, quindi, tra i due belli e tenebrosi (e a questo punto della gara, bisogna ammetterlo, anche estremamente simili!) e a decidere è ancora una volta il pubblico da casa. Ma cosa si aggiudica, nello specifico, il vincitore dell’Isola Dei Famosi 2017? Facciamo qualche calcolo: del montepremi di 100mila euro, la metà andrà in beneficenza; il restante va tassato, e secondo una voce messa in giro da Nathalie Caldonazzo ammonterebbe a circa 35mila euro.

Raz vincitore dell’Isola Dei Famosi!

Ed ecco, dopo l’ultima manche di voti, il vincitore ufficiale, favorito da pubblico e critica: è Raz Degan, naturalmente! Tra festeggiamenti, sorrisi compiaciuti e sguardi luccicanti, viene da pensare che, se è vero che la sua adorata Paola ha preso un lauto compenso per la sua romantica apparizione, ora metterà la sua vincita insieme al cachet della sua (ex? futura?) compagna…e chissà che i due non decidano di godersi il gruzzoletto per ricominciare la loro relazione fatta di viaggi e avventure!