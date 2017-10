Scandalo a Hollywood: Weinstein accusato da un’altra star italiana

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scandalo a Hollywood che coinvolge Harvey Weinstein sembra inarrestabile. Dopo le numerose denunce di molestie da parte di numerose attrici, se ne aggiunge anche un’altra che parla di violenza vera e propria. La fonte resta anonima, ma gli indizi forniti su di lei sono comunque numerosi. La denuncia è stata effettuata alla polizia di Los Angeles che ha ascoltato quello che la star aveva da dire.

Scandalo a Hollywood: dopo Asia Argento anche un’altra vip italiana rompe il silenzio

Di cose se ne sono dette tante e molti vip italiani, come Claudia Gerini e Fabrizio Lombardo, sono stati tirati in ballo senza un motivo valido. Inoltre, ad aggiungersi alla lista di nomi coinvolti nel caso Weinstein c’è anche Quentin Tarantino: il regista di The hateful eight sapeva, ma non ha fatto molto per fermare l’uomo. Dopo le rivelazioni di Asia Argento, un’altra star del Belpaese ha deciso di rompere il silenzio rimanendo anonima. Il motivo è la “paura di una possibile ritorsione e per proteggere la privacy dei suoi figli“, dicono quelli del Los Angeles Times cui la donna avrebbe rilasciato un’intervista.

La protagonista dello spiacevole episodio è un’attrice ed ex modella italiana trapiantata in California del Sud. Ha 38 anni ed è ben nota al pubblico nostrano essendo stata anche sulle copertina di Vogue e avendo recitato in diversi film. La violenza sarebbe avvenuta nel febbraio 2013 durante lo svolgimento dell’Italia Film, Fashion and Art Festival. Vittima e carnefice si erano già conosciuti a Roma tempo prima che succedesse il misfatto, tramite amici in comune. Dopo la serata del Festival, il produttore si sarebbe presentato senza preavviso nella stanza dell’hotel a Beverly Hills dove la donna alloggiava: “Ha cominciato a farmi molte domande, ma presto è diventato molto aggressivo e ha iniziato a chiedermi di volermi vedere senza abiti. (…) Ha afferrato i miei capelli e mi ha costretto a fare qualcosa che non volevo. Poi mi ha trascinato in bagno e mi ha violentato“.

Caso Weinstein: i racconti della vittima

La vittima degli abusi di Weinstein ha continuato il racconto della vicenda:”Dopo si è comportato come se non fosse successo nulla. Mi ha fatto sentire, con tutto il suo potere, un oggetto, come se fossi niente“. Nonostante le angherie subite, la donna si sente molto in colpa per non aver parlato prima, ma lo scopo era quello di proteggere i suoi 3 figli: “Mi sento responsabile per aver taciuto per anni, per non aver reagito, per non essere stata abbastanza coraggiosa, per avergli aperto la porta della stanza e per non aver chiamato la polizia“.