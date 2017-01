0 CONDIVISI Condividi Tweet

Scarlett Johansson divorzia dal giornalista francese Romain Dauriac, e a 30 anni si trova già con due matrimoni falliti alle spalle. Secondo i rumors alla base del divorzio ci sarebbe l’ossessione di Scarlett di lavorare e tornare sul set subito dopo la nascita della figlia Rose, due anni.

Solo recentemente infatti dopo averla vista in Ave, Cesare! di Joel ed Ethan Coen uscito lo scorso 10 marzo, l’abbiamo ritrovata nei panni di Natasha Romanoff, la Vedova nera in Captain America: Civil War, e ancora in Ghost in the Shell. Per la bellissima ScarJo si tratta del secondo divorzio dopo il primo da Ryan Reynolds avvenuto nel 2008.

Scarlett Johansson divorzia: “Vivevano separati dalla scorsa estate“

Scarlett Johansson divorzia dopo solo due anni di matrimonio, cosa è successo tra i due? “Vivevano separati dalla scorsa estate“ ha confermato una fonte al magazine, mentre un amico di lui ha dichiarato di aspettarselo: “Romain e Scarlett insieme per me non hanno mai avuto senso, sono diversi, c’è sempre stato qualcosa di sbagliato in questo quadro”.

“Amo il suo cervello più di qualsiasi altra cosa, e poi è un gentiluomo” aveva detto lei di lui, sorprendendo tutti nel 2013 quando si presentò con un super brillocco al dito anulare al Festival di Venezia, annunciando il fidanzamento. L’amore tra i due si è già esaurito, e la bella Scarlett è di nuovo sulla piazza.