0 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando si dice che la “vendetta” è un piatto che va servito freddo: lo scherzo di Michelle Hunziker a Aurora Ramazzotti è stata la prova di come anche la mamma più amorevole può decidersi a togliersi qualche piccola soddisfazione. E – forse – impartire qualche lezione?

Lo scherzo di Michelle Hunziker ad Aurora Ramazzotti: “Non ho mai dimenticato quando mi hanno chiamato per dirmi che mia figlia stava male”

Non è un segreto che la baby vip ha avuto un passato turbolento e imprevedibile: dopo la sua recente confessione (“Mi piaceva farlo in gruppo”), anche mamma Michelle ha deciso di ricordare i momenti più drammatici dell’adolescenza della sua primogenita. Ecco il suo racconto: “Ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi”.

Un episodio che l’ha fatta riflettere, e le ha fatto prendere una decisione importante in merito all’educazione di Aurora: “Piano piano è maturata Però mi sono sentita in dovere di darle un aut aut serio e imporle di non frequentare più le due persone che per lei erano deleterie. Probabilmente per un po’ mi ha detestato ma ora mi ringrazia tantissimo”.

Voglia di ripicca, risate e lacrime a Scherzi A Parte

Di acqua sotto i ponti però ormai ne è passata, e la splendida conduttrice ha solo voglia di farsi quattro risate alle spalle della figlia… Lo scherzo di Michelle Hunziker ad Aurora comincia con una normale giornata di palestra, seguita da un improvviso malore (finto) e da una momentanea paralisi degli arti inferiori. Fiumi di lacrime sul viso della ragazza, preoccupatissima per la madre che – dopo finti interventi e inquietanti torcimenti di muscoli, fa mostrare il proverbiale cartello di Scherzi a parte!

Che dite, sarà riuscita a fare capire alla figlia il grado di preoccupazione che ha vissuto qualche anno fa, durante la sua gravidanza?