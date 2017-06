100 CONDIVISI Condividi Tweet

Sciarelli e Woodcock sono la coppia del momento, loro malgrado. Il pm napoletano e la conduttrice di Chi l’ha visto? sono finiti al centro di un’inchiesta per rivelazione di segreto d’ufficio. Tutto è iniziato dopo la notizia di Federica Sciarelli indagata nel caso Consip. Con lei, anche il magistrato titolare dell’affare che coinvolge l’imprenditore Alfredo Romeo, Tiziano Renzi (padre dell’ex premier Matteo) e il ministro dello Sport Luca Lotti.

Secondo la prima ricostruzione, la giornalista di Rai 3 avrebbe fatto da tramite tra Woodcock e il giornalista del Fatto Quotidiano, Marco Lillo. Una vera e propria fuga di notizie sulle indagini, che avrebbe portato Lillo a scrivere una serie di articoli in cui si parlava dell’inchiesta in corso. Materiali che in quel momento – il dicembre del 2016 – erano in possesso soltanto dei magistrati e della polizia giudiziaria.

Sciarelli e Woodcock hanno entrambi respinto le accuse. “Non posso aver rivelato nulla perché Woodcock non mi svela nulla delle sue inchieste”, ha detto uno dei volti più amati della Rai. Eppure, ora che la bomba è esplosa, la loro presunta love story è emersa con ulteriore clamore. “Non parlo della mia vita privata nemmeno sotto tortura”, ha sempre detto lei.

“Non è un mistero che il pm Woodcock e Federica Sciarelli siano legati sentimentalmente”, ha invece scritto oggi sul Fatto Marco Lillo. Il giornalista ha voluto così scagionare le sue due presunte fonti, definendoli “totalmente innocenti”.

Sciarelli e Woodcock, insieme dal 2007?

Una tesi che anche Marco Travaglio, direttore del giornale, sostiene con forza. “Woodcock è talmente geloso delle sue indagini da non condividerne i segreti nemmeno con lei, con cui ha una relazione da diversi anni”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Sono rigorosi e corretti”.

Così, secondo i beninformati, Sciarelli e Woodcock starebbero insieme dal 2008. Ma a ben vedere i tabloid di gossip pubblicavano le loro prime foto di coppia nel 2007. Immagini che li ritraevano nel centro di Roma. Fidanzati o semplici amici? Ora sarà difficile restare lontani dai riflettori.