Dopo il momento romantico con Paola Barale alla “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto“, gli equilibri sull’Isola si sono un po’ alterati, e tra Raz Degan e Samantha De Grenet si sta andando sempre più ai ferri corti, come dimostra un fuorionda di martedì 21 marzo…

Il nuovo leader è Raz, ora cambiano le carte in tavola

Sarà stato il buon umore che la venuta della sua “bionda” gli ha portato, nonché la nuova alleanza con Simone Susinna, Malena e Nancy Coppola, fatto sta che il modello israeliano si sente più forte che mai. L’abbiamo visto vincere la prova di resistenza e diventare leader della settimana: un bel salto da quando non faceva altro che finire in nomination ed essere escluso da tutti gli altri concorrenti!

Ora invece può contare senz’altro sull’appoggio di almeno tre persone, mentre gli ex ‘re e regina’ sembrano aver perso notevolmente quota e presa sul gruppo. In effetti adesso sembrano loro quelli un po’ più isolati e senza potere. E da queste battute tra Raz Degan e Samantha De Grenet si capisce che le due fazioni sono sempre più ai ferri corti: “Ora ho il potere e vi mando in nomination – dice l’ex di Paola Barale alla reginetta della ‘Roma bene’ e a Giulio Base – Questa volta tocca a Giulio andare a casa mi sa. Vi mando in nomination tutti e due di sicuro, che bello. Peccato che due non se ne possano andare”.

Scontro pieno di rancore e stizza tra Raz Degan e Samantha De Grenet

La risposta di Samantha nasconde un po’ di stizza: “Magari uno va via subito e magari il prossimo televoto l’altro se lo fa con te. Non avere fretta, piano piano”. Ma Degan la incalza subito: “Ma almeno in un modo diretto e non falso come te”; al che la concorrente chiude la conversazione dicendo “Io sono coerente almeno, molto coerente. Comunque non so perché sto parlando, perché parlo e non taccio?”.