Dopo il divertente video di Flavio Montrucchio sullo ‘scorfano’, tutti si aspettavano le scuse di Chiara Nasti ad Alessia Mancini. La blogger 19enne, infatti, è stata una naufraga solo per i primi sette giorni del programma, durante i quali si è lasciata scappare un commento offensivo sull’ex letterina di Passaparola. A distanza di tempo, la giovanissima concorrente torna a parlare della collega… Ma non è come sembra.

Le scuse di Chiara Nasti ad Alessia Mancini

Sembra evidente che i rapporti tra la web-star e il reality condotto da Alessia Marcuzzi non sono particolarmente idilliaci: dopo il suo ritiro prematuro, la Nasti è stata invitata altre volte a rilasciare dichiarazioni sui suoi ex compagni di gioco, ma di recente è stata pizzicata su Instagram, dove in una story ha scritto: “Certo… Chiarezza. Che Ridere. Poveri chi vi crede”.



Questa frase lapidaria si riferisce alla dichiarazione della presentatrice, che durante la diretta ha annunciato di voler fare ‘chiarezza’ sul famoso canna-gate e i video incriminanti.

Oltre a questo scetticismo, sui social sono comparse anche le (non) scuse di Chiara Nasti ad Alessia Mancini. La conversazione è andata così: un utente social le ha domandato perché avesse dato dello ‘scorfano’ alla naufraga – chiamandola per cognome. Per tutta risposta, la fashion blogger ha replicato: “Ma chi è Mancini?”

Lo strano modo di ritrattare una frase offensiva nei confronti della naufraga dell’Isola

E non è finita qui: una volta capito (?) di chi si trattava, la giovane webstar ha esclamato: “Ahhh giusto! Ma no dai, scherzavo wao magari a 50 anni essere come lei!!”. Inutile dire che la dolce metà di Flavio Montrucchio attualmente non ha neanche compiuto 40 anni.

Insomma, un modo davvero anomalo di ritrattare un commento offensivo. Sarebbe più opportuno definire il tono 'provocatorio', segno che la Nasti non ha voluto conservare né un buon ricordo né un buon rapporto con il reality Mediaset.