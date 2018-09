0 CONDIVISI Condividi Tweet

Siamo solo alla seconda puntata di Temptation Island Vip ed è già l’inizio della fine: le coppie cominciano a scricchiolare con forza, prima tra tutti Valeria Marini, che seduta in riva al mare con il suo vestito rosso a spacchi si lascia andare ad un pianto in solitudine.

Seconda puntata di Temptation Island Vip: le coppie entrano in crisi

Il motivo? Come da lei stesso annunciato, la sua partecipazione al programma voleva essere un modo per mettere alla prova Patrick sotto vari punti di vista. Ad esempio, l’assenza totale di reazione davanti al rapporto complice che sta instaurando con Ivan, il tentatore, la fa sentire come se “fosse entrata da sola”. “Non mi manda segnali, nel bene e nel male”, dice, quando si accorge che il suo fidanzato non le invia filmati né niente. Dall’altra parte però confessa: “Mi sto rendendo conto che mi merito di essere felice”, e, dopo le lacrime, va a ‘consolarsi’ con lo spagnolo. “Sai cosa ti dico? Mi piaci”, si vede in uno dei tre filmati che vengono recapitati a Patrick, che comincia a sentirsi profondamente amareggiato da questa tenera complicità.

Un’altra coppia messa decisamente alla prova nella seconda puntata di Temptation Island Vip (Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che lasciano il programma) è quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: i due ex volti di U&D si sono ritrovati nello stesso ‘trio’ del programma di Maria De Filippi. Tra di loro, infatti, c’è ancora Nicolò – già rivale di Mazzocchi nel cuore della ragazza, adesso nel ruolo di tentatore. “Mi hanno dato di cornuto, mi sono preso la m…a per stare con Nilufar” esclama, per poi aggiungere “io le ho dato una dimostrazione enorme”. E conclude: “Non ho voglia di rivedere ancora Nilufar e Nicolò: voglio il confronto immediato”. Ma niente da fare, la puntata è ormai finita e per loro non c’è tempo…

Il tentatore che il pubblico sta particolarmente apprezzando è…

Neanche Sossio Aruta & Ursula sembrano il ritratto della solidità: “Sta facendo nascere un’altra relazione, questo conferma i mie dubbi, la mia paura di essere stata tradita”, afferma senza mezzi termini la fidanzata dell’ex calciatore, che finisce col definirlo “infantile”, “non un uomo”. E Sossio se la prende con il lussuoso resort sardo…

Gli occhi delle donne, a quanto si legge dalle conversazioni sul web, sono però tutte su Andrea Cerioli, “vincitore morale” di questa edizione secondo parte del pubblico.