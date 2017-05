132 CONDIVISI Condividi Tweet

La prima puntata di Selfie è andata in onda ieri sera tra risate e divertimento. Anche quest’anno, lo show di Simona Ventura promette bene. Questo soprattutto grazie al cast che ne fa parte: l’esuberanza di Tina travolge tutti, per non parlare degli ex coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Proprio tra questi ultimi due ieri sera c’è stato un siparietto che ha intrattenuto il pubblico ed ha destato non poca attenzione. I due, infatti, si sono punzecchiati per tutto il tempo mentre Tina ne ha fatta un’altra delle sue…

Selfie, Tina Cipollari: gaffe con la Ventura, ma lei la perdona

Tina Cipollari è l’opinionista storica di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi. Sarà per questione di abitudine, allora, che la bionda ha chiamato per sbaglio Simona Ventura col nome di queen Mary? Un piccolo lapsus in diretta tv che, però, non ha ferito super Simo. Anzi, la Ventura le è andata incontro per darle un bacio: “Grazie, che bel complimento“. L’altro momento clou della serata c’è stato quando è arrivata in studio una ragazza che ha chiesto aiuto per sentirsi più femminile. La giuria le ha negato aiuto, tranne Stefano De Martino. La cosa che nessuno si aspettava era che Belen fosse d’accordo. “È la prima volta che Belen mi da ragione“, confessa stupito. Il pubblico esplode in un applauso ma il momento più alto arriva quando De Martino dichiara: “Volevo dire un’ultima cosa, una donna ha bisogno di determinate attenzioni“. Arriva la risposta secca di Belen: “E solo adesso te ne sei reso conto?”. La battuta dell’argentina non è passata inosservata e di certo fa riflettere sui motivi che hanno spinto la coppia a separarsi. In fondo, si sa che ridendo e scherzando si può dire tutto, anche la verità.