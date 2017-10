268 CONDIVISI Condividi Tweet

Sappiamo benissimo che è un tipo di opinionista/blogger che non le manda a dire, e che anzi, mostra sempre con orgoglio un punto di vista non convenzionale sugli argomenti attuali; eppure la critica di Selvaggia Lucarelli a Daniele Bossari ha sorpreso molti spettatori del GF.

La lista in cui si legge una critica di Selvaggia Lucarelli a Daniele Bossari e agli altri concorrenti del GF

In una lista di nomi, l’ex giudice di Ballando con le Stelle ha snocciolato brevemente i suoi pensieri su alcuni concorrenti e alcuni aspetti del programma di Ilary Blasi. In particolare, si riferisce alla puntata di lunedì 2 ottobre che ha visto Carmen di Pietro eliminata dal Grande Fratello Vip e, soprattutto, la squalifica di Marco Predolin.

Il suo post su Facebook comincia proprio con lui:

“Una bestemmia è considerata una faccenda imperdonabile, “faccia da bast*rdo, questa cosa la sistemo fuori” è una ca*zatina“, incalza subito, riferendosi alle minacce di Jeremias all’ex presentatore di Mistero. E poi: “Predolin è la dimostrazione che al bivio “oblio o figura di m*rda” convenga sempre scegliere la prima strada. Specialmente se non si hanno padrini e amici autori o editori che ti salvano il c*lo se sbagli.”

Nella lista degli aspetti da criticare del nuovo GF Vip, spunta anche il concorrente che tutti stanno sostenendo: ecco perché

“La De lellis è la gioia di ogni autore – continua – messa lì perché ignorante, sta seguendo il copione con commovente solerzia. Alfonso Signorini mostra il suo consueto coraggio che sfodera, come sempre, solo con i pesci piccoli: impartisce lezioni di vita ad una che faceva Uomini e donne e che l’unica cosa che ha letto in vita sua è il libretto di istruzioni dell’epilatore elettrico. “Ignorante!”. Eh, ma va. Pensavo fosse stata messa dentro la casa per dare lezioni di buonsenso e civiltà. Un eroe. “

Infine, arriva la velata critica di Selvaggia Lucarelli a Daniele Bossari: niente di offensivo, solo una sorta di ‘ridimensionamento’ su cui molto non sono d’accordo.

“Bossari è tenero, carino, gentile e ha già la vittoria in tasca. Certo è che senza voler togliere nulla a lui, vista la concorrenza, lì dentro quest’anno bastava essere un pelino, ma solo un pelino meglio di Donato Bilancia, per venire fuori come un eroe nazionale. Che pena.“