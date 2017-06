3 CONDIVISI Condividi Tweet

Ancora una volta Selvaggia Lucarelli contro Belen: la battaglia parte dai social, di nuovo. Pare che l’argentina abbia fatto una gaffe su Instagram tramite una foto che ha subito cancellato. Inutile dire che la giornalista de Il fatto quotidiano non ci ha pensato due volte a mettere in evidenza l’accaduto. Come? Ha dedicato a Belen un intero post sulla sua bacheca Facebook, polemico al punto giusto e in pieno stile Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli contro Belen: parole al vetriolo contro la Rodriguez

Tutto è accaduto quando Belen Rodriguez ha postato sul suo account Instagram una foto che la ritrae in un selfie in costume da bagno. In evidenza, il polso della modella che mostra un orologio della Ops. Nulla di male fin qui, dato che ormai sanno tutti che i volti noti dei social tendono a pubblicizzare marchi e prodotti. A regolamentare la questione, vengono in soccorso gli hashtag #ad che hanno l’intento di ‘avvisare’ l’utente che quello è un post promozionale. Belen deve essere un po’ sbadata, però, in quanto ha scordato di cancellare le indicazioni lasciate dal suo social media manager nella description del post. Errore fatale che le è costato un attacco lucarelliano.

Nonostante l’immagine sia stata cancellata e postata di nuovo correttamente, la Lucarelli ha pensato bene di fare uno screenshot della foto incriminata prima che sparisse dai social. Mostrando quest’ultima, ecco cosa ha scritto la blogger: “Allora Belen. A) L’orologio nun se vede, è troppo bianco. Potrebbe essere uno Swatch, un Rolex o un Lolex dei cinesi. B) se ti fai pagare i post l’orologio si dovrebbe notare più delle te**e, altrimenti si fa confusione, poi uno va dal chirurgo e chiede se le te**e nuove sono resistenti all’acqua e hanno la bussola. C) se copi il testo che ti manda il social media manager per il post pagato, ricordati di incollare bene il testo e di cancellare ‘tag su orologio’. Ciao Belen, se sei in vacanza provo ad andare al Ricci, magari nun me notano“.

Lucarelli e Belen tra vecchi e nuovi dissapori

I dissapori tra Belen e la Lucarelli hanno avuto origine molto tempo fa. Famoso l’episodio della showgirl che caccia dal suo ristorante, il Ricci di Milano, la giornalista in compagnia di Gianni Morandi. Già all’epoca, tra le due non scorreva buon sangue a causa di qualche parola di troppo della Lucarelli sul figlio della modella. Sappiamo che la blogger tende a usare spesso toni sarcastici che non a tutti vanno a genio. Questo è stato l’ennesimo colpo inferto da Selvaggia all’argentina. Quest’ultima replicherà o lascerà correre? Una cosa è certa: sembra che la ragazza non trovi pace. Proprio recentemente, infatti, Belen Rodriguez contro Virginia Raffaele ha avuto un bel po’ da ridire a causa di alcune offese da parte dell’imitatrice. Come si dice, questo è lo scotto da pagare quando si sta sotto i riflettori.