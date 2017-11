1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un’altra puntata della sfida di Selvaggia Lucarelli contro Belen Rodriguez: non è la prima volta che i due volti noti ‘se le danno di santa ragione’ verbalmente tra un social e un altro. È successo anche in questi giorni, quando la bella argentina ha scritto un commento su un post di Instagram in cui esaltava il valore della magrezza.

Selvaggia Lucarelli contro Belen Rodriguez: essere magre vuol dire essere eleganti?

Rispondendo ad un commento di un fan, la sorella maggiore di Cecilia, ospite da Maurizio Costanzo insieme al fratello Jeremias, ha scritto: “La Yespica e la Tatangelo sono meravigliose. A me piace essere magra, lo trovo elegante, quando ingrasso mi sento un po’ volgarotta. Ma è una mia sensazione! De gustibus! ”.

Immediatamente l’opinionista ha scattato uno screenshot alla discussione e l’ha pubblicata sul suo seguitissimo profilo, da cui è solita diffondere il suo pensiero e le sue opinoni. Ecco il velenoso e brevissimo intervento di Selvaggia Lucarelli contro Belen Rodriguez in risposta a questo concetto dell’essere particolarmente snella che equivale ad essere elegante:

“Cara Belen, l’eleganza non è nella magrezza – scrive – È, per esempio, in una casa piena di telecamere, utilizzare gli armadi per appendere, al massimo, i vestiti. Lascia fa’”,aggiunge, riferendosi naturalmente alla famigerata scena dell’armadio di cui la sorella Cecilia Rodriguez, eliminata di recente dal GF Vip, è stata protagonista.

I commenti del followers si dividono tra Selvaggia e Belen

Innumerevoli i commenti dei followers della Lucarelli che le danno man forte: “Potrai essere anche magra ma non sai neanche dove sta di casa l’eleganza! Non è il fisico o l’abito griffato che ti rende elegante. L’eleganza sta anche nel non svendersi a ogni uomo che respira e tu, mia cara, ti svendi facilmente. Altro che eleganza!”

Qualcun’altra, invece, prova a spiegare meglio cosa voleva dire la showgirl: “Va beh, adesso ciccione d’Italia unitevi. Ha detto la sua sensazione. Così, con leggerezza. Mica ha insultato le donne grassottelle. Sua mamma mi sembra tutto fuorchè magra, eppure non si è fatta adottare da una famiglia di anoressici. Che pesantezza, dai.“