Mentre il pubblico comincia a fare il tifo per il presentatore Daniele Bossari (leggi qui la dolcissima dedica d’amore di Filippa Lagerback mentre lui è nella casa del GF), sui social è scoppiato un’altra polemica: il post di Selvaggia Lucarelli contro Ignazio Moser spiega l’accaduto e, com’è nello stile della blogger, fa un’animata critica del concorrente.

Selvaggia Lucarelli contro Ignazio Moser: il suo commento sulle donne la manda su tutte le furie

Il motivo dello sfogo dell’opnionista su Facebook è lo stesso che ha spinto lo stesso Bossari, in sede di nomination, a schierarsi contro il modello. Stiamo parlando dell’uscita da ‘macho’ del concorrente che ha voluto vantarsi del cospicuo numero di donne che si è portato a letto. Un discorso simile a quello per cui Bettarini, nella scorsa edizione, è stato demolito dal pubblico e dalla critica:

“‘Ho avuto 163 donne. Se le scopi bene tornano tutte’, dice quel luminare del sess0 di Ignazio del Gf – inizia così il post di Selvaggia Lucarelli contro Ignazio Moser – Volevo spiegare una volta per tutte a questi uomini col pallottoliere ma senza palle, che oggi, trovare 163 donne disposte a finire a letto con qualcuno, non è un’impresa titanica.”

La blogger decide così di fornire un punto di vista femminile molto incisivo: “Ci annoiamo anche noi. Abbiamo qualcuno da dimenticare anche noi. Ci vogliamo divertire anche noi. Siamo ses*ualmente libere anche noi. Non è neppure difficile trovare un uomo che “ci scopi bene”. Il problema è che “scoparci bene” non è una questione ginnica come pensa questo pirla qui, degno erede del Bettarini del Grande fratello.”

La conclusione dell’opinionista riguardo la visione delle donne da parte del concorrente del GF



“È una questione di conoscenza, esperienza, sensibilità, affinità, cervello. Ergo, per un sillogismo piuttosto semplice, posso sostenere con certezza che no, quelle 163 non le hai scopate bene Ignazio bello. E se sono tornate è perché si erano scordate i collant tra le lenzuola, stai sereno.”