Il blogger televisivo Davide Maggio ha annunciato sul suo sito un autentico scoop: Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle. O almeno è pronta a farlo. La giornalista, giudice per il secondo anno consecutivo del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, non ha gradito le esternazioni fatte sul suo conto da Alba Parietti, eliminata nel corso della semifinale dello show.

Dopo l’ultimo scontro con la showgirl torinese, sono arrivati una valanga di insulti sui social. Offese che non hanno riguardato soltanto Selvaggia, ma anche il suo fidanzato Lorenzo, “colpevole” secondo Alba di post scioccanti e a dir poco indelicati sulla sua pagina Facebook. In seguito alle accuse della Parietti, la blogger non si è sentita tutelata dalla produzione della trasmissione.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle?

“Ho fatto presente alla produzione che non voglio trovarmi in uno show con un concorrente che ha pesantemente insultato e diffamato la sottoscritta e persone estranee a Ballando con le Stelle ma colpevoli solo di essermi vicine”, ha confessato la Lucarelli a Davide Maggio. “O si torna al clima giocoso che amo e che mi diverte senza schegge impazzite o io sabato mi godrò la finale da casa”, ha poi concluso. Cosa succederà sabato 29 aprile? Staremo a vedere.

