Le sue forti opinioni su Daniele Bossari e agli altri del GF di recente hanno fatto molto scalpore, come spesso capita quando la blogger articola qualcuna delle sue critiche serrate: adesso, però, si torna a parlare di Selvaggia Lucarelli e le foto della Canalis e George Clooney, ovvero del processo che per 7 anni l’ha messa al centro di innumerevoli polemiche.

Selvaggia Lucarelli e le foto della Canalis e George Clooney: la sentenza del processo e la spiegazione di Marco Travaglio

Per chi non ricordasse le dinamiche dei fatti, che vedono un presunto furto di foto private dell’allora coppia formata dall’attore hollywoodiano e dall’ex velina, ecco gli ultimi aggiornamenti sul Processo Lucarelli. Al netto dell’assoluzione, tuttavia, l’ex giudice di Ballando con le Stelle ha voluto pubblicare una spiegazione di Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, testata su cui lei stessa cura alcuni articoli.

“Marco Travaglio oggi su Il Fatto spiega le motivazioni della sentenza di assoluzione del processo Canalis che a sorpresa (non per me che conoscevo l’evoluzione del processo mai raccontata, stranamente, dai giornali) tira in ballo anche la Santarelli e il giornalista di “Chi” Parpiglia – scrive sul suo profilo Facebook – Che è molto interessante e per quel che mi riguarda piuttosto avvilente, visto che a quanto pare (lo dice un’analisi tecnica fatta ad una chiavetta) qualcuno aveva già quelle foto ma pur di proteggere gli amici o le fonti (o non so chi), ha preferito farmi fare 7 anni di processo. O comunque una parte del processo, che poi è stata quella più infamante.”

Ecco, infatti, il lato che non tutti conoscono sulla vicenda di Selvaggia Lucarelli e le foto della Canalis e di Clooney che sono state diffuse poi da Chi e da altri settimanali: “Il giudice ha sottolineato infatti che Gabriele Parpiglia non ebbe da me le foto poi passate a ‘Chi” per essere vendute dal suo amico e agente fotografico Giuseppe Carriere, ma da un invitato alla festa della Canalis. Tre giorni prima. In base ai tabulati, vista l’impressionante frequenza di telefonate intercorse tra i due in quei giorni, il giudice suppone che quelle foto gli siano state consegnate da Elena Santarelli, invitata alla festa.”

La sua assoluzione viene così illustrata dall’articolo di Travaglio: “Il giudice esclude che io abbia provato a vendere qualcosa, anche ricordando il mio sms di quei giorni, agli atti (mai mostrato dai giornali, guarda caso) in cui dicevo ‘Fortuna che non ho chiesto soldi in questa storia, altrimenti sai che figura di mer*a’. Il giudice sottolinea che sarei stata comunque assolta anche per i reati per cui non è stata sporta querela. Quindi i giornalisti che hanno scritto di assoluzione per “un cavillo” sono o delle capre o in malafede. Probabilmente entrambe le cose.”

La Lucarelli amareggiata: “La Canalis è stata ignobile”

La riflessione della blogger si chiude con una sorta di lezione morale ai suoi detrattori, che hanno spesso utilizzato quest’accusa pendente per screditarla: “Sette anni in cui ho scelto il silenzio e ho lasciato che di me si scrivessero menzogne, con un accanimento della stampa e della stessa Canalis a dir poco ignobile . Senza che mai qualcuno abbia cercato di approfondire questa storia, di capire il processo, senza che mai qualcuno abbia riferito cosa dicesse la difesa. La parola e i titoloni erano sempre per l’accusa.”