Quando scrive i suoi lunghi messaggi su Facebook ce la immaginiamo un po’ come Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly nel celebre film “Il Diavolo Veste Prada”: implacabile, sprezzante e con il giudizio sempre pungente, come dimostra una recente intervista in cui si legge di una critica al vetriolo di Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

“Perché la Rai è sempre nell’occhio del mirino e la Mediaset può fare quello che vuole?”



Non è una novità che la blogger sia maldisposta nei confronti di programmi TV come Uomini & Donne, Pomeriggio 5 o Amici, ma stavolta il suo rimprovero si è esteso a tutta Mediaset, in particolare alla “sottocultura” che, secondo lei, offrono senza remore al pubblico da casa, e al fatto che spesso si usano due pesi e due misure per giudicare quest’emittente e la Rai. Il discorso è partito da un brutto attacco mediatico che Ballando con le stelle, il programma in cui lei milita come giudice, ha di recente subito:

“Il giorno dopo aver scritto quella cosa totalmente ingiusta su Ballando, Grasso ha scritto che Le olimpiadi della TV di Maria De Filippi sono un esperimento e che ‘Maria può’ – ha dichiarato, stizzita, a Davide Maggio – La Parietti è trash, la Cipollari è Charlotte Casiraghi. Quando si dice fare giornalismo con la schiena dritta proprio. Molti giustificano Mediaset dicendo che non è un’azienda pubblica, ma a me questa manfrina della TV pubblica che siccome la paghiamo noi ha il dovere di offrire contenuti culturali mentre il resto della TV può fare come m*nchia vuole non va giù. Intanto sottolineo che paghiamo il canone 7 euro al mese. Ripeto: 7 euro al mese. Basta con “l’io pago e pretendo!!!”. Certo che devi pretendere, ma non è che sugli altri canali non si abbia il dovere di avere un minimo di decoro o una funzione educativa.”

E qui arriva il discorso di Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi e Barbara d’Urso: La tv non è un contenitore innocuo, è una bomba all’idrogeno. Maria De Filippi a Sanremo per me ha detto una cosa gravissima, passata totalmente inosservata. “La mia TV non educa, racconta la realtà così com’è”. Non è vero un caz*o. La sua TV educa eccome, la D’Urso educa eccome, loro hanno un bacino di utenza nel sud Italia che fa impressione. Uomini e donne e i tronisti, per dire, non raccontano nulla ma alimentano, costruiscono, ispirano. Diventano modelli. E io me ne dovrei fregare perché non pago 7 euro al mese per vederla? Umberto Eco diceva l’esatto contrario: “In TV il problema non è che non si faccia cultura. È che tutto fa cultura”.

Dopo lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi e Barbara d’Urso arriva la lunga lista di querele della blogger

“Ho querele di D’Urso per un tweet ironico – racconta infine la giudice di Ballando con le Stelle – Scanu per una battuta ironica sul pandoro con la sua faccia sulla scatola e, non ci crederai, scopro ora di una querela di Signorini. Mi ha querelata per un’intervista (tra l’altro bellissima) che ho fatto io a lui, celebrativa per i 20 anni del suo giornale. Ma è già stata richiesta l’archiviazione. Peccato, se mi arrestassero magari mi dedicherebbe una copertina come a Maso o a Corona, alcuni dei suoi eroi da copertina.”