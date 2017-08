348 CONDIVISI Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli rimprovera Michelle Hunziker sulla questione fisico post partum. Non poteva mancare il commento della blogger sulla discussione che sui social ha spaccato in due fronti le madri, giovani e meno.

Tutto è iniziato quando la showgirl svizzera ha condiviso un’immagine sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre allatta la figlia Sole.

“Guardate la bella ciccetta che spunta dal mio pantalone: non sapete quanto ne andavo fiera”, il consiglio rassicurante di Michelle Hunziker alle mamme. “Era il rimasuglio dei miei 14 chiletti ‘messi su’ orgogliosamente in gravidanza”. Lucarelli non si è fatta sfuggire l’occasione e ha fatto notare alla conduttrice di Striscia la Notizia che in realtà “quello strato di carne lì è quello che divide ogni donna dalle sue ossa”.

“Dopo il parto eri bella ed eri in forma. Magari non secondo i tuoi parametri, ma secondo i parametri di chi vede questa foto sì”, ha proseguito. “Se vuoi solidarizzare e lanciare messaggi positivi sei la benvenuta, ma bisogna che ci capiamo sul concetto di ciccia. Perché se chiami ciccia la normalità, ho paura che la normalità diventi qualcosa per cui valga la pena mettersi a dieta”.

Selvaggia Lucarelli rimprovera Michelle Hunziker

“Vieni qui, nel mondo delle comuni mortali, che la ciccia te la facciamo vedere noi a cui i panini con la mortazza non fanno paura, bella Michelle”, ha concluso ironicamente Selvaggia. Con un post scriptum sincero e divertente: “Quella ciccia lì a me viene pure post insalata verde, altro che post partum”.

Immediatamente sono arrivati migliaia di like, commenti e condivisioni. I followers di Lucarelli concordano con lei: le celebrità del mondo dello spettacolo non hanno il contatto con la realtà? Fortuna che lei stessa ha esordito con un “Mi sei simpatica e apprezzo lo sforzo”. Ecco il messaggio postato sulla sua pagina Facebook.