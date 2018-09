2 CONDIVISI Condividi Tweet

È stato l’evento dell’anno, quello più atteso e amato: poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli sul matrimonio Ferragnez? Ovviamente no. La blogger ha dato sfogo ai suoi pensieri affidandosi ai social ma, questa volta, ha trovato dinanzi a sé un agguerrito Fedez per niente intenzionato a fargliela passare liscia.

Selvaggia Lucarelli sul matrimonio Ferragnez: “Chiara decide tutto, Fedez esegue”

Le critiche al matrimonio Ferragni Fedez sono state molto pesanti: “Che la Ferragni sia un genio della comunicazione non si discute. Lei decide, Fedez esegue. Fedez non è lo sposo. È il suo paggetto quando la accompagna alle feste, il suo migliore amico quando la bacia impacciato, sua mamma quando piange per i discorsi degli amici, la sua terza sorella quando accetta di indossare camicie con ‘thefarragnez’ cucito sul taschino. E infatti si chiamano Ferragnez, mica Fedagni. Manco i nomi hanno amalgamato equamente. È tutto sbilanciato e la bilancia- nonostante i suoi 44 chili scarsi, altro miracolo- pende tutta a favore di Chiara“.

La blogger continua: “Basta guardare la bacheca di Federico-Fedez per capire che lui -nella sua vita- da quando è il naturale prolungamento della fashion blogger più famosa del mondo, non decide più neppure la marca delle sue mutande. Figuriamoci se ha deciso qualcosa di questo matrimonio che già di per sé è un evento ridondante, quasi blasfemo“.

La risposta di Fedez ai commenti della Lucarelli

Il post della Lucarelli è veramente molto lungo ed ha analizzato ogni singolo dettaglio di quella che è stata la cerimonia più attesa. Dal canto suo, se Chiara ha deciso di non controbattere, Fedez non se l’è tenuta ed ha risposto a tono a colei che ha avuto da ridire su ogni particolare della festa (e non solo): “Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai sollecitare gli istinti più bassi. Sappi che per noi sei una fonte d’ispirazione. […] Ti abbiamo lasciato una fetta di torta, così ci fai una recensione anche di quella. [….] Vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso farmi il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti al pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata“.