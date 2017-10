81 CONDIVISI Condividi Tweet

Serena Grandi attacca Corinne Clery e inscena un vero e proprio match tra le due attrici. Lo scontro è andato in onda su Canale 5 nel corso dell’ultima puntata di Domenica Cinque. I rapporti tra le icone sexy del cinema italiano degli anni Ottanta sono tesi da anni ormai.

Tutto nasce dopo la fine del matrimonio tra la star di Miranda e Desiderando Giulia, fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, e Beppe Ercole, venti anni più grande dell’attrice. La coppia è stata sposata dal 1987 al 1993 e ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 1989.

Ercole si era subito risposato con Clery, la quale l’avrebbe accudito fino al giorno della sua morte, l’8 aprile del 2010. L’arredatore, diventato famoso come playboy negli anni Settanta, ha avuto una vita sentimentale travagliata. Lui e la star di Histoire d’O si erano riappacificati dopo l’ennesima litigata. Poi la decisione di sposarsi arrivata nel 2004, in seguito al divorzio ufficiale da Serena Grandi.

Un rapporto che ha lasciato cicatrici nelle due attrici. In particolare ha suscitato grande scalpore la foto che Clery ha fatto con le ceneri del marito in salotto. Uno scatto che ha fatto inquietare il figlio di Ercole e Grandi, Edoardo. Secondo quanto riferito dal ragazzo a Barbara d’Urso, lui e la madre non erano a conoscenza della malattia del padre perché Corinne avrebbe impedito loro di poterlo vedere.

Serena Grandi attacca Corinne Clery: le sue parole

Edoardo ha anche rivelato che, proprio a causa del rapporto burrascoso con Clery, ha anche rinunciato alla sua eredità paterna. “Sono stato disturbata da certe dichiarazioni che mi hanno fatto male”, ha risposto in studio Corinne. “Erano false ed in quel periodo Serena stava male con se stessa, e se l’è presa con chi aveva più vicino”.

“Inoltre, non ho capito perché sono stata attaccata quando sono stata io a farle fare pace con il suo ex marito”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda le ceneri, Edoardo non me le ha mai chieste, perché lo ha fatto attraverso i giornali? L’ho trovato ignorante e se le voleva mi chiamava: mi ha chiamato tante volte soltanto per insultarmi!”. La puntata di Domenica Cinque è disponibile a questo link.