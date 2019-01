1 CONDIVISI Condividi Tweet

In occasione del lancio ufficiale dell’attesissimo biopic su Mia Martini, “Io sono Mia”, abbiamo assistito all’inevitabile incontro di Serena Rossi con Loredana Berté. La bella attrice partenopea, onorata di vestire i vestiti dell’icona della musica italiana, si è trovata faccia a faccia con una parte reale della storia che rappresenta sul grande schermo: la sorella.

Com’è andato davvero l’incontro di Serena Rossi con Loredana Berté

A detta della protagonista, la Berté non è mai stata avvistata sul set, ma da lontano ha sempre approvato e seguito la sceneggiatura e il lavoro che è stato fatto dall’attrice. Quando però i primi photocall e le prime conferenze stampa sono iniziate, le due si sono ritrovate fianco a fianco…anzi, ancora più vicine: “Alla fine ha avuto parole meravigliose per questo lavoro – ha dichiarato l’attrice e cantante – mi ha abbracciata e mi sono sciolta in lacrime”.

Oltre al racconto dell’incontro di Serena Rossi con Loredana Berté la protagonista ha voluto condividere altri personalissimi dettagli della sua esperienza nella realizzazione del film evento ‘Io sono Mia’. Ecco come ha lavorato per interpetare questo complesso ruolo: “Ho visionato miliardi di video e biografie con l’aiuto di chi la conosceva bene. Ho lavorato con due coach, una delle quali è la stessa di Tale e quale show. Ho dato tutta me stessa”.

Quel che resta di Mia a Serena e all’Italia

E cosa le rimane, adesso, di questa sua vicinanza spirituale a Mia Martini? “Un rispetto enorme per il suo talento, la sua classe, la sua dignità. Era beneducata, garbata, gentile, anche quando l’attaccavano”. A conferma di questa ammirazione nei confronti della mitica cantante, scomparsa nel ’95, la Rossi conclude con questa riflessione: “Se oggi siamo qui a ricordare Mimì, a rimpiangerla, a chiederle scusa, allora chi ha vinto è lei”. E voi che dite, sarà un buon modo per ricordare la talentuosa inteprete della canzone italiana?

Fateci sapere se siete andati a vedere ‘Io sono Mia’ al cinema – disponibile solo dal 14 al 16 gennaio.