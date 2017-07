3 CONDIVISI Condividi Tweet

Serena Rossi mamma felice e spensierata. È questo quello che traspare tra le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni al quale l’attrice concede un’intervista a tutto tondo dove parla di maternità e progetti futuri. Essere genitori è una cosa fantastica, stando alle parole della Rossi, e non risulta essere per niente faticoso. Da donna a donna, poi, la moglie di Davide Devenuto è più che felice di dare il cambio a Caterina Balivo a Detto Fatto nell’attesa che anche la collega partorisca il suo secondo figlio.

Rossi: “Pensavo che la maternità fosse più difficile”

L’essere mamma è una vera e propria gioia per l’attrice, come lei stesso rivela: “Pensavo che la maternità fosse più difficile, è stata un’esperienza naturale e meravigliosa. Ho un cucciolo tutto per me, che mi guarda con quegli occhi bellissimi. Da quando c’è Diego mi sento arricchita e non mi pesano i sacrifici“.

Serena Rossi a Detto Fatto sostituirà Caterina Balivo temporaneamente, in attesa che nasca il secondogenito della conduttrice. “Sono contenta perché tutti in famiglia siamo fan del programma e mi piace pensare di dare il cambio a Caterina, di aiutarla come mamma. È la prima volta che mi cimento in un programma così lungo del daytime. Ci sono attori timidi che si bloccano davanti alle telecamere, invece a me viene naturale comunicare. Entrambe siamo sorridenti, spontanee. Ma Detto fatto rimane una creatura di Caterina. Io cercherò di portare la mia personalità senza disorientare“, racconta l’artista.

Serena Rossi mamma in carriera tra nuovi film e programmi tv

Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quando la Rossi recitava in Un Posto al Sole: “Lì ho incontrato l’uomo della mia vita, Davide Devenuto, con cui quest’anno festeggio nove anni d’amore“. Puntando lo sguardo al futuro, invece, Serena non sarà solo la protagonista temporanea di Detto Fatto ma anche quella del prossimo film dei Manetti Bros., oltre che la doppiatrice di Anna nel nuovo cortometraggio Frozen che sta per arrivare. Solo una cosa resta top secret e, cioè, il nome del nuovo show targato Real Time che condurrà nel 2018. A detta dell’attrice, comunque, sarà un “format pazzesco“. Per saperne di più, quindi, bisognerà pazientare ancora un po’.