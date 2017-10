412 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre gli ascolti e il gradimento di ‘Celebration’, condotto insieme all’attore Neri Marcorè, cominciano a salire, lottando duramente con la rivalità del sabato sera di Mediaset, nella vita privata della bella attrice parteopea spunta un retroscena: Serena Rossi vuole il matrimonio con Davide Devenuto? I due, in effetti, non hanno mai fatto il grande annuncio, ed un motivo c’è.

Serena Rossi vuole il matrimonio con Davide Devenuto, ma…

La loro relazione ormai è storica: sono infatti tra le prime coppie venute fuori dal cast di Un Posto Al Sole (gli ultimi in ordine cronologico sono stati Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, in arte Nico e Rossella), di recente hanno avuto il loro primo, adoratissimo figlio, che l’attrice – ci ha confessato durante l’anteprima di Ammore e malavita – si porta dietro in tutti i suoi impegni di lavoro.

Eppure, ancora non si vede una fede al dito, né si annunciano i fiori d’arancio – come hanno fatto i loro colleghi di Upas Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, che quest’estate sono convolati a nozze in una bellissima e romantica cerimonia. Durante un’intervista al settimanale ‘Intimità’, è venuto fuori che Serena Rossi vuole il matrimonio, e ci tiene anche che la proposta, come da tradizione, venga dal suo ‘principe azzurro’.

L’attrice di Ammore e Malavita parla del rapporto con il suo compagno

“Non ho ricevuto nessuna proposta di matrimonio, né intera né mezza. Ne parliamo, ma fa il vago, il ragazzo. Ragazzo… ormai ha 45 anni e ancora è celibe, non so se è proprio una bella cosa” ha scherzato la bella presentatrice ‘provvisoria’ di Detto Fatto, per poi aggiungere: “Davide e io ci sentiamo già una famiglia. La famiglia è laddove c’è amore e nella nostra ce n’è veramente tanto. Poi… vedremo: le nozze non le escludo”

Insomma, è arrivato il momento, per l’attore che sul piccolo schermo interpreta ‘Andrea Pergolesi’, di fare il grande passo! I fan della coppia non vedono l’ora di vederli in versione ‘fiabesca’, magari con il piccolo Diego che porta le fedi…