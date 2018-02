92 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo sfogo di Francesco Monte dopo l’esclusione da L’Isola dei Famosi arriva dalle pagine di Chi. Sono giorni movimentati per l’ex tronista di Uomini e Donne, bandito dal reality di Canale 5 dopo il “canna-gate” che l’ha visto suo malgrado protagonista.

Da autentico antieroe stoner, il modello e aspirante attore ora si lascia andare in un’intervista concessa ad Alfonso Signorini. Una lunga confessione nella quale ne ha per tutti, dalla sua acerrima nemica Eva Henger ai vertici Mediaset, “colpevoli” di non averlo protetto.

“Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista ‘sempre presente’ di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi”, ha dichiarato Monte. Il suo allontanamento dal programma condotto da Alessia Marcuzzi ha lasciato strascichi che riverberano ben oltre la sua vita privata.

“Non per me, non per la mia vicenda, che verrà discussa in altre sedi; ma per chi lavora, per chi ha delle famiglie da mantenere grazie all’opportunità che L’Isola dei Famosi offre, per i telespettatori da casa, che, credo, cerchino relax e risate, per gli stessi naufraghi rimasti in gioco. Ma pur di parlare, per fare share, si è disposti a… vendere l’anima al diavolo”.

Il duro sfogo di Francesco Monte

Nelle ultime settimane è arrivato addirittura un appello di Don Mazzi. “Se Francesco ha un problema con la droga venga nella mia comunità”, ha detto il sacerdote impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Monte continua a negare: sta bene e in Honduras non ha messo in pericolo nessuno. E anche se fosse, cosa sarà mai una cannetta? “Ho letto su Chi le dichiarazioni della signora Henger che mi avrebbe perdonato, se io avessi chiesto scusa. Sorrido. E dico: andiamo avanti, ma ognuno per la sua strada. Per me l’isola e i teatrini che ne conseguono sono un capitolo chiuso da settimane”.

Nella sua mente è rimasta soltanto Paola Di Benedetto, con la quale ha visto nascere un feeling particolare: “Sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare”.