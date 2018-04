1 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito alla lite tra la Lecciso e Al Bano a Storie Italiane è scoppiato un vero e proprio putiferio, un gran vociare sul web e fuori dalla rete riguardo la vita privata del cantante pugliese: è a questo proposito lo sfogo di Romina Power comparso su Instagram.

Lo sfogo di Romina Power sui social in difesa di Al Bano Carrisi

Che i rapporti tra i due si siano decisamente pacificati ormai è notizia consolidata: anche Romina Carrisi, la figlia, ha di recente confessato di sentirsi felice nell’apprendere che tra i due sia tornato il sereno. Sarà stato proprio sull’onda di questo rinnovato affetto e amicizia che la cantante ha voluto pubblicare una foto sui social a difesa della sua privacy:

“Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da “spennare”. Ve lo chiedo col cuore in mano, grazie”.

Lo sfogo di Romina risponde, in un certo senso, prosegue la dichiarazione della figlia che, proprio di recente, ha ammesso quanto la fama della ‘coppia più bella del mondo’ a volte possa comportare una grande sofferenza emotiva nella gestione di dinamiche familiari: “Capisco che la loro storia sia anche la proiezione di un sentimento popolare e che rivederli insieme regali l’illusione di rivivere il passato – aveva infatti commentato – ma ho provato a combattere la nostalgia dopo esserne stata schiacciata e non mi piace glorificare la sofferenza“.

Ora che a Storie Italiane Al Bano ha confermato la fine della storia con la Lecciso i commenti di sicuro si intensificheranno: “Loredana se n’è andata nel mese di dicembre, ha fatto la sua scelta che io rispetterò. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse. Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così ancora ma voglio che si sappia chiaramente che non sono né sarò mai ambiguo”